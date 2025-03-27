Dauscher: патент германский, металл – казахстанский

На заводе бытовой техники в селе Жармухамбет расширяют линейку продукции, не уступающей по качеству мировым брендам

фото Юрия Беккера

Этот громадный промышленный комплекс, занимающий территорию в 12 га, разместился в Карасайском районе. Здесь наладили выпуск кухонных плит, духовых шкафов, мини-печей и варочных панелей. Ассортимент бытовой техники составляет свыше 70 моделей.

Предприятие открылось осенью 2021 года и за прошедшее с тех пор время добилось значимых результатов. Достаточно сказать, что производственные мощности завода выросли с 15 тыс. до 50 тыс. единиц продукции в год. Об этом и многом другом корреспонденты «Казахстанской правды» узнали, совершив ознакомительную экскурсию по заводским цехам. Нашим гидом выступил директор по производству ТОО «Almaty turmystyq tehnika zavody» Арсен Уштаев.

Первым делом мы побывали в металлообрабатывающем цехе предприя­тия, оснащенном пресс-машинами и другими сложными аппаратами. Управляя современным оборудованием, операторы осуществляют штамповку и формовку стальных листов, сгибают и режут металл по заданным параметрам.

Перекрикивая шум станков, Арсен Уштаев говорит, что на предприятии используется только отечественное сырье. Ежегодно цех выпускает около 750 тыс. металлических деталей, из которых собирают основные элементы бытовой техники. Оборудование универсальное, на нем можно даже автомобильные запчасти штамповать: капот, двери и крылья легковых машин.

Далее мы проследовали в расположенный рядом покрасочный цех, где комплектующие проходят несколько стадий обработки: их тщательно моют, обезжиривают, наносят антикоррозийное покрытие, после чего окрашивают порошковой краской. Окрашенные детали попадают в печь полимеризации, где под воздействием высоких температур производится термообработка. На конечном этапе на рабочие поверхности кухонных плит и духовок наносится защитное эмалевое покрытие, обеспечивающее безопасность и долговечность изделий.

К слову, линия эмалирования – особая гордость заводчан. По их оценкам, такого оборудования нет ни на одном подобном предприя­тии в республике.

– Как видите, весь процесс полностью автоматизирован, – рассказывает гид. – Здесь установлены 20 роботизированных устройств, напыляющих на изделия необходимый слой эмали в 100 микрон, которая препятствует коррозии металла и попаданию вредных окислов в приготовляемую пищу.

Еще один участок – сборочный цех – считается сердцем завода. Именно здесь из деталей собирают готовые кухонные приборы. Каждая линия сборки оборудована тремя зонами контроля качества, где специалисты тщательно проверяют изделия, прежде чем они покинут предприятие.

В торговые сети весь товарный ассортимент поступает под брендом Dauscher. Это германская технология, патент на ее использование и технический дизайн выкуплены казахстанским произ­водителем.

Завершая знакомство, мы осмотрели также цех по выпус­ку упаковочного материала из пенопласта, который обеспечивает сохранность изделий при транс­портировке. Как рассказали специалисты, важно, чтобы продукция не получила повреждений при перевозке, а отправляется она во все регионы республики.

Финальным пунктом нашей экс­курсии стал шоу-рум, где наряду с кухонными плитами и духовками представлены стиральные машины, холодильники разных типов и размеров. Как выяснилось, на заводе уже приступают к сборке и такой бытовой техники, но еще не дошли до ее глубокой локализации, то есть выпуска всех ключевых компонентов.

По словам Арсена Уштаева, производственный план текущего года увеличен втрое – до 150 тыс. изделий. Львиная доля этого объема (100 тыс. единиц) впервые пойдет на экспорт – в Россию, Узбекистан и Таджикистан. В дальнейшем планируется выйти на рынки стран Европы. Проектные мощности и технологические возможности позволяют предприятию конкурировать с ведущими мировыми брендами.

В частности, в прошлом году кухонная техника Dauscher заняла второе место по объему продаж на казах­станском рынке, опередив известные марки Bosch, Samsung, Gorenje.

– Сама динамика роста производственных объемов показывает, что доверие к нашей продукции растет, – подчеркивает эксперт. – За три с небольшим года полнос­тью обновлен технологический парк, благодаря чему снижена себестоимость продукции, повысилась ее конкурентоспособность. Мы не экономим на оснастке изделий, часть компонентов, которые пока не изготавливаем сами, покупаем у лучших мировых производителей. Это горелки, термостаты, электроника.

В ближайшие пять лет предприниматели намерены полнос­тью освоить выпуск холодильников, морозильников, стиральных и посудомоечных машин, начать сборку телевизоров. Помимо металлических деталей плани­руется изготавливать пластиковые запчасти.

– Когда-то наш генеральный директор и учредитель Абдулкасым Сойыркас начинал бизнес в сфере купли-продажи бытовой техники, – говорит Арсен. – Со временем он пришел к выводу о необходимости создания отечественного произ­водства. Мы полностью изучили зарубежные технологии, посетив заводы Турции, Китая, европейских стран.

Проект капиталоемкий и сложный, аналогов нашему заводу в республике нет. Обеспечиваем сервисное техобслуживание нашей продукции во всех областях Казахстана.

Большую помощь в становлении предприятия оказало Правительство: в рамках инвестицион­ных контрактов ТОО «Almaty turmystyq tehnika zavody» освобождено от уплаты НДС и импортных пошлин на покупку оборудования, благодаря чему есть возможность ежегодно инвестировать в модернизацию станков и машин.

Акимат Алматинской области оказал поддержку в подведении к территории предприятия электро­сетей и линий газоснабжения. В связи с расширением производства уже не хватает мощностей электричества. В ближайших планах – строительство подстанции на 2,5 МВт.

На заводе трудятся свыше 100 человек, большинство работников – жители близлежащих сел и райцентра, города Каскелена. Для них предусмот­рено бесплатное питание, осуществляется доставка до работы заводским автотранспортом.