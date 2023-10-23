Давид Дегтярев завоевал первую золотую медаль на Азиатских параиграх
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Это пятая медаль для сборной Казахстана
Парапауэрлифтер Давид Дегтярев завоевал первую золотую медаль на Азиатских параиграх, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.
Выступая в весовой категории 54 кг, он поднял 187 кг.
Второе место досталось китайцу Yang Jinglang с результатом 184 кг, а третье место занял спортсмен из Вьетнама An Nguyen Binh, поднявший также 184 кг.
Ранее казахстанские спортсмены принесли в копилку страны 3 медали. Позже Турсынай Кабыл стала серебряным призером Азиатских параигр.