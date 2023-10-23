Это пятая медаль для сборной Казахстана

Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК

Парапауэрлифтер Давид Дегтярев завоевал первую золотую медаль на Азиатских параиграх, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

Выступая в весовой категории 54 кг, он поднял 187 кг.

Второе место досталось китайцу Yang Jinglang с результатом 184 кг, а третье место занял спортсмен из Вьетнама An Nguyen Binh, поднявший также 184 кг.

Ранее казахстанские спортсмены принесли в копилку страны 3 медали. Позже Турсынай Кабыл стала серебряным призером Азиатских параигр.