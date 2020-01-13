Дай, Джим, на счастье лапу...

Серик Кабдулов, Атырау

Защитники животных также предложили французской акт­рисе и активной зоозащитнице Брижит Бардо совместный проект. По словам члена волонтерской группы «Доброе сердце» Венеры Манасовой, эта идея зародилась после командировки в город Кульсары, где они каждый день подкармливали животных по пути.

– Всех животных домой забрать невозможно, но если все будут носить с собой каждый день хотя бы пакетик с едой и кормить, проходя мимо, какую-нибудь животинку, то это было бы очень классно, – рассказала Венера.

По ее словам, волонтеры наде­ются, что челлендж не станет одноразовой кампанией, а будет продолжаться.

– 100 тенге, а это стоимость пакетика корма, – это цена доб­рого дела, может быть, спасенной жизни собаки или кошки. Обращаемся ко всем жителям Казахстана: не проходите мимо, накормите животное! Поэтому хотим запустить свой личный хэштег #animalchallengekz для того, чтобы видеть, что нас много, и начиная с города Кульсары хотим передать его дальше: в Алматы, Актау, Атырау, Караганду. Большая просьба к жителям этих городов: передавайте этот челлендж другим городам. Сделаем так, чтобы наши благие поступки распространились, как вирус, – призвали защитники животных.

По словам представителя волонтерской организации «Доброе сердце» Альфии Окашевой, в Атырау в рамках совместного пилотного проекта с акиматом города Атырау реализуется проект по стерилизации и кастрации бездомных животных. На эти цели из местного бюджета выделено 5 млн тенге.

– На ухо стерилизованных собак надевается желтая клипса, у кошек делается надрез за правым ухом. Этих животных также вакцинируют, и они не агрессивны. Таким образом, горожане могут их не бояться, – пояснила Альфия Окашева. – Мы долго добивались этого и рады, что сейчас люди стали задумываться о необходимости гуманного обращения с животными. В рамках сотрудничества с волонтерами акимат города Атырау выделил земельный участок для строительства питомника для бездомных животных.

В рамках пилотного проекта по гуманному обращению с бездомными животными в Атырау в настоящее время простерилизованы 200 собак и 160 кошек. Также в разных частях города установлены 5 кормушек, где горожане могут покормить животных.

– Для того чтобы уменьшить число бездомных животных на улицах Атырау, мы проводим выставки кошек и собак, которых горожане могут приютить у себя, – отметила Альфия. – Это здорово, что люди поднимают эти вопросы на таком уровне, мы с удовольствием будем сотрудничать с фондом Брижит Бардо, у нас есть еще много проектов. Приходите, мы будем вам рады.

Популярное

Все
Общее дело семьи Томановых
Преступный бизнес на Маркаколе
Ферма, выросшая из мечты
На байках за экстримом
На Кубке мира по гребле
Золото из Праги
Восемь женщин и одна тайна
Степные сюжеты на берегах Невы
Солнечная живопись Ольги Кацюбы
Праздник, рожденный степью
Онлайн-маршрут в школу
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Бронза «Актобе»
В Туркестане запустили экскурсионный автобус
Чесноков вернулся и принес победу
Отличилась молодежь
Медицина сделала гигантский рывок в развитии
Не отходы, а сырье для переработки и... искусства
Алматы – город туристов
Литература как провайдер национального кода
Новый этап изучения Улуса Джучи
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Оркестр Нацгвардии поздравил полицейских с профессиональным праздником
Уголь, который может изменить промышленность
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
От конфет до премиальной говядины: что производят костанайские предприятия для мирового рынка
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Балхаш: вместо дикого пляжа – ривьера
Гвардейцы говорят по-казахски
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
Асу Алмабаев поднялся в рейтинге перед боем на турнире UFC в Баку
Изменить подход к субсидированию
Лучшие производства года назвали в Улытау
Мост избавил от заторов
Возвращение к земле
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]