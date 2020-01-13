Дай, Джим, на счастье лапу...

Защитники животных также предложили французской акт­рисе и активной зоозащитнице Брижит Бардо совместный проект. По словам члена волонтерской группы «Доброе сердце» Венеры Манасовой, эта идея зародилась после командировки в город Кульсары, где они каждый день подкармливали животных по пути.

– Всех животных домой забрать невозможно, но если все будут носить с собой каждый день хотя бы пакетик с едой и кормить, проходя мимо, какую-нибудь животинку, то это было бы очень классно, – рассказала Венера.

По ее словам, волонтеры наде­ются, что челлендж не станет одноразовой кампанией, а будет продолжаться.

– 100 тенге, а это стоимость пакетика корма, – это цена доб­рого дела, может быть, спасенной жизни собаки или кошки. Обращаемся ко всем жителям Казахстана: не проходите мимо, накормите животное! Поэтому хотим запустить свой личный хэштег #animalchallengekz для того, чтобы видеть, что нас много, и начиная с города Кульсары хотим передать его дальше: в Алматы, Актау, Атырау, Караганду. Большая просьба к жителям этих городов: передавайте этот челлендж другим городам. Сделаем так, чтобы наши благие поступки распространились, как вирус, – призвали защитники животных.

По словам представителя волонтерской организации «Доброе сердце» Альфии Окашевой, в Атырау в рамках совместного пилотного проекта с акиматом города Атырау реализуется проект по стерилизации и кастрации бездомных животных. На эти цели из местного бюджета выделено 5 млн тенге.

– На ухо стерилизованных собак надевается желтая клипса, у кошек делается надрез за правым ухом. Этих животных также вакцинируют, и они не агрессивны. Таким образом, горожане могут их не бояться, – пояснила Альфия Окашева. – Мы долго добивались этого и рады, что сейчас люди стали задумываться о необходимости гуманного обращения с животными. В рамках сотрудничества с волонтерами акимат города Атырау выделил земельный участок для строительства питомника для бездомных животных.

В рамках пилотного проекта по гуманному обращению с бездомными животными в Атырау в настоящее время простерилизованы 200 собак и 160 кошек. Также в разных частях города установлены 5 кормушек, где горожане могут покормить животных.

– Для того чтобы уменьшить число бездомных животных на улицах Атырау, мы проводим выставки кошек и собак, которых горожане могут приютить у себя, – отметила Альфия. – Это здорово, что люди поднимают эти вопросы на таком уровне, мы с удовольствием будем сотрудничать с фондом Брижит Бардо, у нас есть еще много проектов. Приходите, мы будем вам рады.