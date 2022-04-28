Свежий выпуск
Дебюрократизация госаппарата
Владимир Осипов

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам дебюрократизации государственного аппарата.

Для исполнения соответствующего Указа Главы государства реализуется план действий, который состоит более чем из 30 мероприятий. Это позволит ориентировать госорганы на результативную работу, эффективное и качественное решение волнующих граждан вопросов.

Так, постановлением Правительства с 70 до 25 сокращено количество комиссий. Аналогичная работа проводится и в министерствах. Разрабатывается новый регламент Правительства, который в два раза сократит сроки рассмотрения документов, а также перестроит нормотворческий процесс. Новая редакция регламента будет утверждена в ближайшее время.

Кроме того, проводится ревизия действующих поручений руководства Правительства. Все неактуальные и дублирующиеся поручения будут исключены. Также будет создан онлайн-ресурс по сбору предложений по дебюрократизации и повышению эффективности работы госорганов на базе информационной сис­темы «Е-өтініш».

«План действий предусматривает достаточно жесткие сроки реализации. Прошу акцентировать внимание на качестве выполнения всех пунктов», – отметил Премьер-министр. Алихан Смаилов подчеркнул, что проводимая работа должна существенно облегчить деятельность госаппарата, сделать ее более эффективной и прозрачной для общества.

Популярное

Все
Почему нельзя бороться с инфляцией и одновременно стимулировать рост экономики в Казахстане
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
Каждый пятый лифт в Казахстане требует замены или ремонта
Казахстан узнал соперников по финальной части Кубка Дэвиса
Что стоит знать казахстанцам о грядущих изменениях Конституции
Более 11 млрд тенге могли нерационально потратить в Шымкенте за три года
Правящей партии в Казахстане предстоит пройти настоящий стресс-тест без Токаева
Что станет основой для построения Второй республики в Казахстане
Как сегодня живет аул детства выдающегося ученого Каныша Сатпаева
Не забыть о налогах и провести платежи дистанционно поможет бизнесменам новое приложение
Шаг вперед, два назад
Почему погибают тюлени?
От Москвы до Берлина
​​​​​​​Афганский излом
Северные «подберезовики»
Сильная армия – сильный Казахстан
Пусть будет город-сад
О ложных сообщениях
Пропагандистские СМИ – прямой путь к средневековью
О качестве жизни
Не все так просто
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Французский экономист высказался о мировом будущем доллара и юаня
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Компания "Philips" предложила сотрудничество казахстанскому ученому
Американская компания "Champion Foods" заинтересовалась импортом казахстанской продукции
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Солдат-срочник умер в Жамбылской области: начата проверка
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Аэропорт Актобе перенесут на другое место
Как формировались новые вооруженные силы Казахстана
40 млн тенге исчезли с банковского счета жителя Павлодара после звонка из "банка"
Автор многих знаменитых памятников в Казахстане всего год не дожил до своего 90-летия
Миллионы пострадавших и надежда на затишье перед Пасхой – обзор ситуации в Украине
Уголовное дело возбудили по факту пожара в школе в Павлодаре
Акмолинец лишил носа свою сожительницу из-за ревности
Определены условия и порядок размещения Тюркской академии в Казахстане
Нужно ли Казахстану выходить из ЕАЭС – аналитика
Токаев дал ауызашар для постящихся в Рамазан
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников

Читайте также

Свежий выпуск
Лаборатория на свежем воздухе
Свежий выпуск
Увидеть и запечатлеть
Свежий выпуск
Юные знатоки Корана
Свежий выпуск
Альянс науки и практики

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]