Дебюрократизация госаппарата

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам дебюрократизации государственного аппарата.

Для исполнения соответствующего Указа Главы государства реализуется план действий, который состоит более чем из 30 мероприятий. Это позволит ориентировать госорганы на результативную работу, эффективное и качественное решение волнующих граждан вопросов.

Так, постановлением Правительства с 70 до 25 сокращено количество комиссий. Аналогичная работа проводится и в министерствах. Разрабатывается новый регламент Правительства, который в два раза сократит сроки рассмотрения документов, а также перестроит нормотворческий процесс. Новая редакция регламента будет утверждена в ближайшее время.

Кроме того, проводится ревизия действующих поручений руководства Правительства. Все неактуальные и дублирующиеся поручения будут исключены. Также будет создан онлайн-ресурс по сбору предложений по дебюрократизации и повышению эффективности работы госорганов на базе информационной сис­темы «Е-өтініш».

«План действий предусматривает достаточно жесткие сроки реализации. Прошу акцентировать внимание на качестве выполнения всех пунктов», – отметил Премьер-министр. Алихан Смаилов подчеркнул, что проводимая работа должна существенно облегчить деятельность госаппарата, сделать ее более эффективной и прозрачной для общества.