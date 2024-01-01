Дед Мороз – не роль, а миссия

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Любовь Доброта

Актер Шымкентского русского драматического театра Сергей Пушкарев – волшебник со стажем, он почти 20 лет является главным героем новогоднего праздника.

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«Дедушка Мороз, ты – есть! Я знала, что ты существуешь!» – малышка через все фойе театра несется к Деду Морозу, встречаю­щему вместе со Снегурочкой детей, пришедших на новогодний утренник. Подбежала, обняла, сияя от счастья.

– Я так расчувствовался, что чуть было не прослезился, – приз­нается Сергей Пушкарев. – В такие моменты хочется еще больше укрепить веру детей в сказку и волшебство, продлить очарование предновогоднего чуда. Часто приезжаешь на утренник, а на тебя гурьбой набрасываются, обнимают с радостными возгласами «Дедушка Мороз!», и все – Дед Мороз растаял от эмоций. Даже приходится на ходу перестраи­вать программу. Видно, что дети делают это от души, верят, что к ним приехал реальный Дед.

Мой собеседник признается, что искренность детей, непосредственность, неподдельная радость заряжают энергией и позитивом, который хочется передать дальше. Усталость как рукой снимает, хотя быть Дедом Морозом – тот еще труд. Мало того, что все время на ногах, так еще и марафон длится не один день.

Раз 30, а то и все 40 приходится поздравить с Новым годом, пока он наконец-то наступит. Хороводы водить у елки, лес­ную красавицу зажечь, создать новогоднее нас­троение у малышей и взрослых, наполнить все вокруг атмосферой волшебства и добра –­ обязанностей у Деда Мороза много. А еще надо все время быть начеку, ведь со стороны детей то и дело случаются попытки развенчать его амп­луа. И тут без актерского мастерства и смекалки никак не обойтись.

– Вот буквально вчера мне на утреннике заявил один мальчик, что я не настоящий Дед Мороз, – рассказывает Сергей Пушкарев. – «Как не настоящий? – возмутился я. – Самый что ни на есть настоящий я!» «А где тогда подарки?» – не унимался мальчишка. «А подарки, – отвечаю, – будут ждать, как и положено, дома, под елкой, под Новый год!»

Такие ожидания мальчишек и девчонок всегда должны оправдываться, считает актер. Это очень важно, ведь дети не должны становиться взрослыми как можно дольше.

– Случается, что на утренниках просят подержать палку, – Сергей Пушкарев продолжает рассказывать занимательные истории из своей новогодней практики. – Таким я отвечаю, что это не палка, а волшебный посох. И если его возьмет в руки кто-то другой, все волшебство мгновенно исчезнет. Бывали случаи, когда мне заявляли, что борода не настоящая, некоторые пытались потрогать руками, а то и дернуть. Таким я объясняю, что тянуть за бороду нельзя, иначе я сейчас растаю и исчезну. Вот так приходится выкручиваться, реагируя в зависимости от ситуации, в которую ставят дети.

– А может себе Дед Мороз поз­во­лить явиться на праздник в кроссовках?

– Ни в коем случае! Чтобы стать Дедом Морозом, надо самому поверить в чудеса. Это самое главное. Потому что Дед Мороз действительно сущест­вует. Вот он сейчас перед Вами! И если ты сам веришь, от души и искренне, поверят и дети. Если ты вживаешься в роль, то все должно быть безуп­речно. Малейшее несоблю­дение «дресс-кода» тут же будет замечено, обнародовано, а волшебник – разоблачен. У нас, актеров, профессиональный подход, стараемся все сделать натурально, вести себя искренне, радоваться встрече с мальчишками и девчонками, пришедшими на встречу со сказкой.

Прежде чем стать Дедом Морозом, Сергей Пушкарев учился у своих старших коллег. Опыта набирался, оттачивал умение общаться с детьми, создавать сказочное волшебство вокруг. И только потом стал официальным Дедом Морозом.

Артист не понаслышке знает, что дети в новогодние праздники очень часто загадывают желания. Некоторые из них даже стараются шепнуть их на ушко Деду Морозу, свято веря, что он – волшебник и обязательно поможет исполнить мечту.

Особо запомнился случай, когда во время проведения новогодней акции ездили по домам, вручая подарки детям с инвалидностью.

– Поздравляли мы семью, в которой двое детей с инвалиднос­тью – сын и дочь, – вспоминает Сергей Пушкарев. – Третий ребенок тоже не совсем здоров. Без слез невозможно было смотреть на мальчика с ДЦП. И как же пре­образились дети, как загорелись их глаза, выражая искреннюю веру в чудо, частью которого стал приезд Деда Мороза. Сейчас вспоминаю, и ком к горлу подкатывает. Так вот один из мальчиков, которому предстоя­ла серьезная операция по пересадке костного мозга, а донором готовили его родного брата, загадал желание стать полицейским. И тут же пояснил, что хочет «бороться со злыми нехорошими дядьками». По опыту знаю, что для 10-летних мальчишек такие желания не свойственны. А его брат мечтал стать доктором, чтобы помогать больным детям. Я был опустошен, покидая этот дом, но изо всех сил старался улыбаться, обещая исполнение всех желаний.

Не каждый актер может быть Дедом Морозом. Попытаться сымитировать образ может, но быть всамделишным – нет.

– Перевоплотиться в Деда Мороза можно только в том случае, если ты ощущаешь себя чародеем, – убежден Сергей Пушкарев. – А еще нужна готовность каждому ребенку отдать частичку себя, сотворить вокруг него атмосферу загадочности и очарования.

– Дед Мороз – это еще одна Ваша теат­ральная роль?

– Не совсем. Скорее, это моя миссия. У меня нет проблем с перевоплощением в моего героя, и я рад, что могу принести радость детям и взрослым. Пока я властвую, хочу пожелать всем здоровья, удачи, веры в чудеса, потому что в таком случае все всегда получится. Кто думает, что дива на свете не бывает, тот глубоко ошибается. У таких людей и жизнь иная, скучная и без приключений. А кто истинно верит в чудеса, тот и жизненные невзгоды легче переносит.

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