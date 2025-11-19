Правительство намерено сдерживать инфляцию, ограничив использование средств Национального фонда и ужесточив контроль за расходами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом на заседании Правительства сообщил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

Для этого будет обеспечено строгое соблюдение бюджетных правил. Согласно планам, к 2028 году дефицит бюджета должен сократиться до 0,9% к ВВП, а ненефтяной дефицит – до 2,7% к ВВП. При этом государственный долг будет поддерживаться на стабильном уровне и не превысит 26% к ВВП.