Дефицит сжиженного газа: Смаилов дал оперативные поручения

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова вне повестки рассмотрен вопрос обеспечения внутреннего рынка горюче-смазочными материалами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что для обеспечения внутреннего рынка необходимым объемом нефтепродуктов были увеличены запасы топлива на АЗС и нефтебазах, оптимизированы маршруты его доставки, приняты меры по исключению непродуктивных посредников и ограничению вывоза топлива с территории РК.

Кроме того, в Министерстве энергетики и крупных сетях АЗС созданы колл-центры для оперативного реагирования на обращения граждан по вопросам необоснованного завышения цен и отказов в реализации ГСМ.

Премьер-министр отметил, что для стабилизации ситуации с топливом Правительством были приняты все необходимые оперативные меры. В частности, в каждой области созданы комиссии по контролю за нефтебазами и мелкими заправками, увеличены объемы переработки нефти и производства дизельного топлива на заводах, а также налажена система логистики нефтепродуктов от заводов до нефтебаз и заправок по всем регионам.

«В целях недопущения вывоза нефтепродуктов введены необходимые экспортные ограничения, дизельное топливо без посредников поставляется на внутренний рынок. С учетом принимаемых мер ситуация на рынке горюче-смазочных материалов нормализуется», — сказал Алихан Смаилов.

Вместе с тем, по его словам, ситуация требует постоянного внимания и жесткого контроля. К примеру, в некоторых регионах появился дефицит сжиженного газа.

«Поэтому эту комплексную работу надо продолжать, сбоев и нехватки топлива в регионах быть не должно», — подчеркнул Премьер-министр.

В заключение Алихан Смаилов поручил уже с 15 сентября внедрить цифровую систему учета отпуска топлива на заправочных станциях, обеспечить ввод системы распределения льготного дизельного топлива для сельхозпроизводителей, а также принять меры по обеспечению населения в регионах сжиженным газом.

Кроме того, с 2023 года Минэнерго поручено перейти на новую систему переработки нефти, исключающую непродуктивных посредников при реализации нефтепродуктов.