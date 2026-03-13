В соответствии с прогнозом к 2030 году население города может вырасти еще на 100 тыс. человек, достигнув 500 тыс. человек. Поэтому в рамках комплексного плана развития предусмотрено дальнейшее ежегодное наращивание объемов жилищного строительства.

В числе новоселов – глава многодетной семьи Мади Сембаев, который состоял в очереди на жилье с 2014 года. У него четверо детей, они с супругой многие годы мечтали о своей квартире.

– Это большое счастье! – поделился эмоциями мужчина. – Можно сказать, наша семья открыла новую страницу в жизни. Есть уверенность в завтрашнем дне.

Всего в этом году в областном центре Восточного Казахстана планируется возвести 28 много­квартирных домов общей площадью 254 тыс. кв. м. Практически все проекты предусмотрены в районе перспективной застройки на левом берегу Иртыша.