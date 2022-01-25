Дела сердечные

В Усть-Каменогорске с помощью сложной операции кардиохирурги избавили пациентку сразу от двух недугов – порока сердца и аритмии.

Оперативное вмешательство провели в кардиологическом отделении областной больницы. Медики столкнулись с патологией, которой пациентка из Уланского района страдала много лет. Еще в детстве у нее диагнос­тировали ревматический порок митрального клапана сердца. С годами из-за проблем в работе предсердий начала застаиваться кровь, возник риск образования тромбов и, соответственно, таких тяжелых осложнений, как инфаркт и инсульт. У женщины появилась сильная одышка даже при небольших нагрузках, а также усталость, слабость, перебои в работе сердца. Медикаментозное лечение давало лишь кратковременный эффект.

Как пояснил кардиохирург Едиль Ботабаев, в ходе консилиума было принято решение об оперативном вмешательстве на открытом сердце. Врачи заменили 58-летней пациентке поврежденный клапан на биологический протез. Кроме того, учитывая высокий риск тромбо­эмболических осложнений в послеоперационный период, медики одновременно провели вмешательство, восстанавливающее нормальный ритм серд­ца – радиочастотную аблацию левого предсердия. Суть этого метода заключается в обнаружении патологического очага в сердце, вызывающего аритмию, и разрушении его с помощью высокочастотных токов.

– Оперативное вмешательство прошло успешно, сейчас пациент­ка проходит реабилитацию, – отметил Едиль Ботабаев. – Помощь оказана за счет средств Фонда социального медицинского страхования.