22-24 мая т.г. в г.Душанбе делегация Казахстана приняла участие в молодёжном форуме Центральной Азии и Совета сотрудничества государств Залива. В форуме приняли участие также руководители и представители сектора молодёжи и спорта 10 зарубежных стран, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

На открытии форума выступила представитель Комитета по делам семьи и молодежи Министерства культуры и информации Республики Казахстан Жанар Ислямова, которая ознакомила участников мероприятия о приоритетах государственной молодежной политики в Республике Казахстан, а также о достижениях казахстанской молодёжи за годы независимости.

Форум, как трансграничная молодёжная платформа, направлен на расширение регионального и международного сотрудничества между молодыми поколениями, представление их потенциала и возможностей, а также поощрение совместных инициатив по важнейшим направлениям устойчивого развития, инноваций, окружающей среды, спорта, культуры и укрепление дружественных отношений между государствами двух регионов.