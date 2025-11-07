В этом году исполнилось бы 90 лет исследователю, педагогу и краеведу Галымжану Байдербесу

фото из архива областной газеты «Актюбинский вестник

В честь юбилея в областном мемориальном музее им. Алии Молдагуловой прошел вечер памяти «Хранитель подвига». На мероприятие пришли его дочь Акмарал и все те, кто помнит Галымжана Байдербеса, кто работал с ним и ценил его мудрость, самоотверженность и любовь к истории родного края.

Для гостей была подготовлена выставка редких документов, фотографий и личных вещей ученого, позволяющая проследить путь неутомимого исследователя и педагога. Заместитель акима области Жолдас Батырхан подчеркнул, что юбиляр был человеком огромной душевной щедрости. Он отметил, что вклад Галымжана Байдербеса в духовное и культурное развитие региона невозможно переоценить и важно продолжать его дело.

Ветераны труда Серик Ботагарин и Сагынай Кусаи­нов рассказали о том, как скрупулезно Галымжан Ермаганбетович годами собирал свидетельства о жизни Алии Молдагуловой, проводил уроки мужества, встречался со школьниками и вдохновлял их своим примером.

– Он был человеком редкой энергии и огромной души. С увлечением рассказывал о каждом экспонате, словно оживлял прошлое. Для него исследование судьбы героини было не просто работой – это было делом всей жизни, – вспоминает Сагынай Кусаинов.

Работая учителем русского языка в сельской школе Хобдинского района, Галымжан Байдербес среди книг в школьной библиотеке нашел помятую фотографию Алии. Тогда-то он и понял, как важно сохранить в памяти будущих поколений подвиг их молодой землячки-фронтовички. Он начал собирать сведения о девушке, изучать архивы, общаться с очевидцами и родственниками, искать редкие фото­графии и документы. В комнате старого совхозного клуба, где раньше была библиотека, он разместил небольшую экспозицию: каждую находку аккуратно размещал на полке, продумывая, как рассказать историю Алии так, чтобы она ожила для посетителей. Первые экскурсии он проводил сам, увлекая школьников рассказами о подвиге молодой девушки.

Он следил за тем, чтобы музей стал местом живого патриотического воспитания. С этой целью организовывал встречи с ветеранами, историками и представителями поисковых отрядов. Супруга Париза поддерживала его в работе, помогая вести экспозицию и заниматься организационными вопросами.

Сам же Галымжан Ермаганбетович ездил по местам боевой славы героини, встречался с ее однополчанами, собирая уникальные документы и личные вещи Молдагуловой для пополнения музейной коллекции. Со временем маленький музей вырос в полноценный Центр патриотического воспитания молодежи.

В ходе своих исследований он открыл множество ранее неизвестных фактов из биографии Алии, в том числе нашел могилу ее матери Маржан, установил точную дату и место рождения девушки. Теперь известно, что Алия родилась 15 июня 1925 года в селе Булак Хобдинского района.

По инициативе исследователя в Актобе был соз­дан мемориальный музей Алии Молдагуловой, где собраны уникальные экспонаты, фотографии, документы и ее личные вещи. Среди них – письма девушки двоюродной сестре Сапуре.

Более сорока лет Галымжан Байдербес занимался исследовательской работой и патриотическим воспитанием молодежи. Он был председателем общественного объединения «Қос шынар», выпустил более десятка книг о жизни и подвиге Алии Молдагуловой и организовал десятки туристических поездок для детей и молодежи по историческим местам Хобдинского района. Среди его публикаций – «Ұлы даланың батыр қыздары», «Подвиг длиною в жизнь» и многие другие.

По словам дочери Акмарал, даже в последние годы жизни, несмотря на болезнь, отец не прекращал свою работу. Он начал писать автобиографическую книгу, в которой хотел подробно рассказать о своей поисковой деятельности, о людях, помогавших ему в восстановлении исторической правды. К сожалению, завершить этот труд не успел.

Тем не менее его материалы легли в основу книги «Өзгеше өмірбаян, немесе Ғалымжан Байдербес ғибраттары», представленной в рамках юбилейных мероприятий. В издание вошли воспоминания современников, очерки и статьи о жизни и деятельности историка и краеведа, публикации и архивные документы, отражающие более сорока лет его научной и педагогической работы. Эта книга стала своеобразным итогом многолетнего пути исследователя и педагога.

На здании актюбинского центра патриотического воспитания «Әлия» открыли мемориальную доску в его честь, здесь же прошла выставка «Тарих тағылымы: Байдербес мұрасы». Юбилейные мероприятия продолжились в селе Алия Хобдинского района.

Имя исследователя прочно вошло в историю актюбинской земли. Память о нем будет жить долгие годы, а его наследие продолжает вдохновлять новые поколения на изучение истории и сохранение памяти о великих подвигах.