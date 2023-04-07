Дело продолжается

Торжественное мероприятие про­шло в Медицинском университете Астана с участием министра здравоохранения РК Ажар Гиният.

В феврале текущего года на 77-м году ушел из жизни врач, док­тор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой профилактической медицины и нутрициологии Ерболат Даленов. Он являлся почетным академиком Академии профилактической медицины и Академии валеологии РК, Нью-Йоркской академии наук, членом-корреспондентом Академии медицинских наук РК. Всю свою жизнь Ерболат Дербисалиевич посвятил медицине, пропаганде здорового образа жизни, сохранению и укреп­лению здоровья. Он автор 47 книг, написал более 540 научных статей, из которых 49 опубликованы в США. Сегодня во всех областях Казахстана трудятся его ученики.

Именно Ерболат Даленов был инициатором создания института профилактической медицины, и его идея претворилась в жизнь.

– Важное значение приобретает своевременное предупреждение заболеваний. С прошлого года мы начали работу по созданию научно-исследовательского института, на базе которого будут проводиться исследования по вопросам профилактики заболеваний. Эта весьма актуально, поскольку сегодня здравоохранение занимается лечением болезней, что приводит к большой нагрузке и затратам в этой сфере. Но как известно – легче предупредить, чем лечить, – отметил проректор по учебной работе и стратегическому развитию НАО «Медицинский университет Астана» Виталий Койков.

Научно-исследовательский институт будет разрабатывать эффективные способы рационального питания, здорового образа жизни, повышения качества долголетия, а также заниматься изучением здоровья населения – с младенческого возраста и в течение всей жизни. Стоит отметить, что подобный НИИ – первый в Казахстане и в целом способствует трансформации вуза в исследовательский университет.

На конференции, посвященной памяти выдающегося академика, выступил его сын Руслан Даленов, который в свое время занимал пост министра национальной экономики РК.

– Дальше жить будет память о нем. Передавать знания и развивать нау­ку о том, как лечить людей, – это было дело отца, его желание. Помогать людям – то, ради чего он жил. Открытие НИИ – самое лучшее для человека, посвятившего свою жизнь преподаванию, служению народу, повышению качества жизни людей, – сказал Руслан Даленов о своем отце.