Дело продолжается

Статьи
1
Алла Серикбаева

В Астане состоялось открытие научно-исследовательского института «Профилактическая медицина» им. академика Ерболата Даленова.

фото: Игоря Бургандинова

Торжественное мероприятие про­шло в Медицинском университете Астана с участием министра здравоохранения РК Ажар Гиният.

В феврале текущего года на 77-м году ушел из жизни врач, док­тор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой профилактической медицины и нутрициологии Ерболат Даленов. Он являлся почетным академиком Академии профилактической медицины и Академии валеологии РК, Нью-Йоркской академии наук, членом-корреспондентом Академии медицинских наук РК. Всю свою жизнь Ерболат Дербисалиевич посвятил медицине, пропаганде здорового образа жизни, сохранению и укреп­лению здоровья. Он автор 47 книг, написал более 540 научных статей, из которых 49 опубликованы в США. Сегодня во всех областях Казахстана трудятся его ученики.

Именно Ерболат Даленов был инициатором создания института профилактической медицины, и его идея претворилась в жизнь.

– Важное значение приобретает своевременное предупреждение заболеваний. С прошлого года мы начали работу по созданию научно-исследовательского института, на базе которого будут проводиться исследования по вопросам профилактики заболеваний. Эта весьма актуально, поскольку сегодня здравоохранение занимается лечением болезней, что приводит к большой нагрузке и затратам в этой сфере. Но как известно – легче предупредить, чем лечить, – отметил проректор по учебной работе и стратегическому развитию НАО «Медицинский университет Астана» Виталий Койков.

Научно-исследовательский институт будет разрабатывать эффективные способы рационального питания, здорового образа жизни, повышения качества долголетия, а также заниматься изучением здоровья населения – с младенческого возраста и в течение всей жизни. Стоит отметить, что подобный НИИ – первый в Казахстане и в целом способствует трансформации вуза в исследовательский университет.

На конференции, посвященной памяти выдающегося академика, выступил его сын Руслан Даленов, который в свое время занимал пост министра национальной экономики РК.

– Дальше жить будет память о нем. Передавать знания и развивать нау­ку о том, как лечить людей, – это было дело отца, его желание. Помогать людям – то, ради чего он жил. Открытие НИИ – самое лучшее для человека, посвятившего свою жизнь преподаванию, служению народу, повышению качества жизни людей, – сказал Руслан Даленов о своем отце.

Популярное

Все
В Центральном государственном музее РК прошла выставка уникальных экспонатов из коллекции Азата Акимбека
В Астане прошел I Республиканский конкурс среди киношкол «У каждого свой Годар»
В Алматы состоялись открытые соревнования на самые сложные трюки в полетах и скольжении среди лыжников и сноубордистов
Стали известны составы женских сборных Казахстана и мира, которые сыграют между собой в рамках первенства планеты, уже сегодня стартовавшего в Астане
Сбалансировать территориальное развитие
Горячий лед в Ташкенте
Герой военных и мирных лет
«Сухой закон» в мокрый сезон
Турецкий опыт и совместная практика
Будущее – за молодыми
Встречи по поводу
Стандарты геологоразведки
Биле, биле!
http⁄⁄Цифровое_здоровье.com
О развитии регионов
Еще одна весна
...Легко в бою
Перспективы межпарламентских контактов
«И дольше века…»
Что было до лампочки?
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
Настоящая карета, «ириски» на стенах и лифт размером с комнату – все это можно увидеть и потрогать в закулисье «Астана Оперы»
В Казахстане будет запущена новая юношеская футбольная лига, которая не имеет аналогов в нашей стране
Жизнь после смерти
Сатпаевские лицеисты выиграли образовательную путевку в Великобританию в трехъязычном состязании на тему экологии
Есть статус - будут и достижения
Для востока страны тема приграничных районов, поднятая Президентом Касым-Жомартом Токаевым в ходе выступления перед Парламентом, является горячей, больной
Цифровая иммерсивная выставка художников Италии откроется в Нацмузее РК
"Провокации и предательство должны жестко пресекаться" – АНК о создании "народного совета" в Петропавловске
Двенадцать реабилитационных центров построят в Казахстане
В Алматы в Военно-исторический музей передали реликвии героя-казахстанца
Уникальные издания начала XX века, дошедшие до наших дней буквально в нескольких экземплярах, передают в музеи жители Павлодарской области. Так пожелтевшие страницы с арабской вязью, сохраненные как семейные реликвии и молчавшие сотни лет, открывают перед учеными новую информацию
Cпецпредставитель президента Франции Изабель Дюмон посетит Казахстан
Рассылку о повышении пенсий на 30-50% распространяют в Казнете
Давка на эскалаторе в Астане попала на видео: пострадал один человек
Какой будет погода в апреле для казахстанцев
Ежедневная потребность в козьем молоке для лечения мужа привела к организации женщиной домашней козьей фермы
На 8 лет посадили в тюрьму Кайрата Боранбаева и его подельников
Бибисара Асаубаева выиграла этап Гран-при в Нью-Дели
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Ребенка затянуло в грязь в Атырау – видео
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Когда начнут начислять компенсацию по депозитам в Казахстане
В новых спорткомплексах должны быть все условия для людей с особыми потребностями – Смаилов
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Был запрос – есть ответ
Стали известны подробности нападения с ножом на имама в Астане
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Супруги с 4-месячной дочерью погибли в ДТП в Атырауской области
Экс-министр Елжан Биртанов назначен советником председателя QazMed
Пациент упал со 2-го этажа больницы в Актау
47 тысяч превысило число погибших в результате землетрясений в Турции
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей

Читайте также

Что было до лампочки?
«И дольше века…»
...Легко в бою
Еще одна весна

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]