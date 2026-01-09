Дело Тотакановых: суд огласил приговор за незаконный сбор пожертвований

Суд
86
Дана Аменова
специальный корреспондент

Ранее супруги-блогеры находились под домашним арестом

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В столичном межрайонном суде по уголовным делам завершилось громкое разбирательство в отношении Даулета и Толкын Тотакановых. Супругов признали виновными в хищении пожертвований, собранных на лечение их сына, сообщает Kazpravda.kz 

Из материалов дела следует, что с 2020 по 2024 годы супруги организовали систематический сбор средств через социальные сети и таргетированную рекламу. Поводом стали тяжелые заболевания их сына, диагностированные в 2019 году. В общей сложности на счета Толкын Тотакановой и её матери поступило около 2,2 млрд тенге, из которых 1,4 млрд тенге составили добровольные пожертвования граждан.

Как уточняется, значительная часть собранных средств тратилась не на медицину, а на личные нужды супругов. К ним относится покупка двух квартир и земельных участков, приобретение автомобилей Lexus RX 300, Hyundai Santa Fe, Toyota Camry 75 и Toyota Land Cruiser Prado.

Среди личных расходов фигурируют покупка брендовых вещей, участие в азартных играх, погашение личных долгов и оплата рекламы в Facebook Ads.

Кроме того, супруги получали доход в виде процентов от размещения благотворительных денег на депозитах. Прокуратура запрашивала для подсудимых 7 лет лишения свободы. Потерпевшие оставили вопрос о мере наказания на усмотрение суда. Сами супруги вину не признали: Толкын утверждала, что деньги шли на лечение и долги, а Даулет заявил, что вовсе не знал о сборе средств.

«Суд признал супругов Тотакановых виновными и назначил каждому наказание в виде 7 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности. Также у осужденных конфискуют имущество и запретят заниматься благотворительной деятельностью сроком на 10 лет», – говорится в публикации.

Исполнение наказания для Толкын Тотакановой отсрочено на два года в связи с наличием у неё несовершеннолетнего ребенка.

#Астана #суд #приговор #Дело Тотакановых

Популярное

Все
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
Пенсии растут, обязательства усиливаются
Олимпиада, Азиада и чемпионаты мира
Тройной подарок
Сложная операция – уверенный результат
Лесной питомник строится на юге
У ветерана – праздник
Медицинский комфорт – дальним селам
Завершена газификация
Подотраслям предложено дружить
В Приаралье продолжаются новоселья
Для души и для дела
Святая к музыке любовь
Не капитан, а атаман
Онлайн-мошенничество: почему люди поддаются на уловки и как защитить себя?
Санаторно-курортная отрасль выходит на новый уровень
Вот качусь я в санках...
Расти должны не только цены
Есть музыканты в селах!
Сколько нужно для счастья?
В Нацгвардии начался новый учебный период
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Налоговые вычеты по ИПН в Казахстане: что изменится в 2026 году
Покоритель космических высот
Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировали из-за медпоказаний
С новыми тарифами предложено подождать
Обширное интервью Президента анонсировали в Акорде
Что изменится на железных дорогах Казахстана в 2026 году
Дело направлено в суд: миллионы тенге от продажи наркотиков легализовали в РК
Завод по производству кормов для домашних животных построят в Алматинской области
Токаев подписал закон, касающийся возврата незаконно приобретенных активов
Токаев: Казахстан вступил в новый этап модернизации
Афера сорвалась в кабинете директора
35 дворов обновят в этом году в Костанае
63 бункера для КГМ установят в Костанае
Около 40 рейсов задерживаются в аэропорту Астаны
В Уголовный кодекс и УПК внесены дополнения
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В тройке лидеров
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет

Читайте также

Виновнику смертельного ДТП в Бестереке суд вынес приговор
Присяжные оправдали 12 подсудимых в Акмолинской области
Смерть ребенка в стоматологии: суд вынес приговор врачу-ане…
Смерть ребенка в стоматологии: анестезиологу вынесли пригов…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]