Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В столичном межрайонном суде по уголовным делам завершилось громкое разбирательство в отношении Даулета и Толкын Тотакановых. Супругов признали виновными в хищении пожертвований, собранных на лечение их сына, сообщает Kazpravda.kz

Из материалов дела следует, что с 2020 по 2024 годы супруги организовали систематический сбор средств через социальные сети и таргетированную рекламу. Поводом стали тяжелые заболевания их сына, диагностированные в 2019 году. В общей сложности на счета Толкын Тотакановой и её матери поступило около 2,2 млрд тенге, из которых 1,4 млрд тенге составили добровольные пожертвования граждан.

Как уточняется, значительная часть собранных средств тратилась не на медицину, а на личные нужды супругов. К ним относится покупка двух квартир и земельных участков, приобретение автомобилей Lexus RX 300, Hyundai Santa Fe, Toyota Camry 75 и Toyota Land Cruiser Prado.

Среди личных расходов фигурируют покупка брендовых вещей, участие в азартных играх, погашение личных долгов и оплата рекламы в Facebook Ads.

Кроме того, супруги получали доход в виде процентов от размещения благотворительных денег на депозитах. Прокуратура запрашивала для подсудимых 7 лет лишения свободы. Потерпевшие оставили вопрос о мере наказания на усмотрение суда. Сами супруги вину не признали: Толкын утверждала, что деньги шли на лечение и долги, а Даулет заявил, что вовсе не знал о сборе средств.

«Суд признал супругов Тотакановых виновными и назначил каждому наказание в виде 7 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности. Также у осужденных конфискуют имущество и запретят заниматься благотворительной деятельностью сроком на 10 лет», – говорится в публикации.

Исполнение наказания для Толкын Тотакановой отсрочено на два года в связи с наличием у неё несовершеннолетнего ребенка.