Деловое реноме предприятия формируется ответственностью за каждое выпущенное изделие

Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

…Войдя с уличного мороза в огромный производственный цех Алматинского завода полиэтиленовых труб «Спира-Берга», невольно воскликнула: «До чего же здесь у вас тепло!» С этого возгласа удивления и началось знакомство с предприятием, которое 24 года назад создал его нынешний руководитель Каирбек Бергарипов вместе с отцом – Халибеком Зейнуллиновичем – заслуженным связистом РК, кавалером ордена «Құрмет».

На создание нынешнего производственного цеха, занимающего площадь около 2,5 тыс. квадратных метров, по словам Каирбека Бергарипова, потребовались серьезные инвестиции. Средства пошли на масштабную реконструкцию и полное переоснащение проблемного объекта, выкупленного у банка.

Отвечая на вопрос о предпосылках открытия предприятия, его руководитель напомнил, что в начале нулевых Казахстан полностью зависел от импорта инженерной продукции. Так что завод по выпуску полиэтиленовых труб для внешних коммуникаций стал в республике пионером целого промышленного направления.

– Мы вкладывали в проект не только привлеченные деньги, но и знания, рацио­нализаторские решения. Завод с самого начала воспринимался нами как детище, за которое несешь полную ответственность, – говорит Каирбек Бергарипов.

Ответственный подход к делу – семейная традиция Бергариповых. Отец Каирбека с нуля создал несколько предприя­тий, и именно этот опыт лег в основу ТОО «Спира-Берга». Проанализировав импортозависимость республики от полиэтиленовых труб для внешних инженерных сетей, инноваторы – отец и сын – решили наладить собственное производство.

К слову, первой продукцией стали телекоммуникационные трубы, которые оказались очень востребованными при сооружении Национальной информационной супермагистрали, предназначенной для передачи данных на основе волоконно-оптических линий связи.

До появления отечественного производства такие трубы импортировались из дальнего зарубежья. Запуск завода позволил почти втрое снизить цену изделий, сократить валютные расходы, создать рабочие места и увеличить налоговые поступления. Развитие производства шло последовательно: от телекоммуникационных труб к водо- и газовым, затем – к соединительным элементам.

Как раз к этому времени по линии ЖКХ началась масштабная реконструкция инфраструктуры, преследующая переход от металлических труб к полиэтиленовым – из экологически чистого, современного, долговечного материала, на изделия из которого завод дает гарантию в 50 лет.

В чем секрет подобного качества? Вместе с Каирбеком Бергариповым проходим вдоль производственных линий и станков, поставленных из Германии, Австрии и Италии, признанных лидеров в области промышленного машиностроения.

На заводе действуют пять линий по выпуску гладких труб и отдельная современная линия по производству гофрированной продукции. Особая гордость – высокоскоростная германская линия, позволяющая изготавливать водо- и газопроводные трубы с высокой точностью.

Все оборудование встроено в единую технологическую цепочку, где важны точность, стабильность и контроль качества. В приобретении современного оборудования большую роль сыграла программа субсидирования кредитов при поддержке Фонда «Даму».

По словам Каирбека Бергарипова, современный завод подобного типа – это не только экструдеры и линии. Это точные системы дозирования сырья, гравиметрические весы, контроль параметров на каждом этапе и, главное, собственная внутризаводская лаборатория. Она моделирует реальные условия эксплуатации, позволяя выявлять различия между качественным и вторичным сырьем.

Предприятие сознательно сделало ставку на строгий внутренний контроль. Лабораторная база позволяет проводить исследования, близкие к научным. При этом завод остается открытым для подготовки будущих инженеров, которые ежегодно проходят здесь практику. Такой подход позволяет заводчанам на протяжении многих лет сохранять высокое качество продукции.

Рассуждая о рынке и конкуренции, руководитель ТОО «Спира-Берга» упоминает и о проблемах – прежде всего, в системе госзакупок. Большинство тендеров, по его словам, проводится «под ключ», вместе со строительно-монтажными работами, что лишает казахстанских производителей возможности участвовать в них напрямую, даже если они готовы пройти все проверки качества и предложить конкурентную цену.

– Между тем труба – не второстепенная деталь. В структуре проекта она составляет до 25–30 процентов стоимости, а ее качество напрямую влияет на срок службы всей системы. Если уложена низкокачественная полиэтиленовая труба, то последствия будут заметны не сразу, но со временем они приведут к порывам, необходимости аварийно вскрывать проезжую часть, прекращая подачу водо- и газоснабжения в целые микрорайоны. Это чревато не только экономическими убытками, но и социальным напряжением, – отмечает собеседник.

По мнению производителя, именно такие стратегически важные позиции, как трубы для водо- и газоснабжения, должны закупаться в условиях жесткого контроля качества. Это позволило бы существенно снизить риски и сэкономить бюджет в долгосрочной перспективе. К слову, за 24 года работы завод не получил ни одной претензии по качеству продукции. Это результат строгого соблюдения технологии и отказа от удешевления за счет несоблюдения стандартов. Именно поэтому многие строительные компании принципиально выбирают трубы ТОО «Спира-Берга», несмотря на имеющуюся более дешевую альтернативу.

Так что репутация и доверие рынка для завода важнее краткосрочной выгоды. Особая ценность предприятия – люди. Многие сотрудники работают здесь с первых лет, а еще один убедительный показатель – низкая текучесть кадров.

Стоит отметить, что за годы работы завод принял участие в ряде международных инфраструктурных проектов и дважды успешно прошел технический аудит, подтвердив соответствие высоким стандартам. На предприятии выстроен полный цикл контроля качества – от проверки сырья до испытаний готовой продукции.

