На создание нынешнего производственного цеха, занимающего площадь около 2,5 тыс. квадратных метров, по словам Каирбека Бергарипова, потребовались серьезные инвестиции. Средства пошли на масштабную реконструкцию и полное переоснащение проблемного объекта, выкупленного у банка.

Отвечая на вопрос о предпосылках открытия предприятия, его руководитель напомнил, что в начале нулевых Казахстан полностью зависел от импорта инженерной продукции. Так что завод по выпуску полиэтиленовых труб для внешних коммуникаций стал в республике пионером целого промышленного направления.

– Мы вкладывали в проект не только привлеченные деньги, но и знания, рацио­нализаторские решения. Завод с самого начала воспринимался нами как детище, за которое несешь полную ответственность, – говорит Каирбек Бергарипов.

Ответственный подход к делу – семейная традиция Бергариповых. Отец Каирбека с нуля создал несколько предприя­тий, и именно этот опыт лег в основу ТОО «Спира-Берга». Проанализировав импортозависимость республики от полиэтиленовых труб для внешних инженерных сетей, инноваторы – отец и сын – решили наладить собственное производство.

К слову, первой продукцией стали телекоммуникационные трубы, которые оказались очень востребованными при сооружении Национальной информационной супермагистрали, предназначенной для передачи данных на основе волоконно-оптических линий связи.

До появления отечественного производства такие трубы импортировались из дальнего зарубежья. Запуск завода позволил почти втрое снизить цену изделий, сократить валютные расходы, создать рабочие места и увеличить налоговые поступления. Развитие производства шло последовательно: от телекоммуникационных труб к водо- и газовым, затем – к соединительным элементам.

Как раз к этому времени по линии ЖКХ началась масштабная реконструкция инфраструктуры, преследующая переход от металлических труб к полиэтиленовым – из экологически чистого, современного, долговечного материала, на изделия из которого завод дает гарантию в 50 лет.

В чем секрет подобного качества? Вместе с Каирбеком Бергариповым проходим вдоль производственных линий и станков, поставленных из Германии, Австрии и Италии, признанных лидеров в области промышленного машиностроения.