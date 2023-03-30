Деловой подход

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Михаил Тё, Жамбылская область

Более 54 тыс. местных жителей планируется привлечь к активным мерам занятости.

На сегодня уровень безработицы в регионе составляет 4,9%, и этот показатель постепенно снижается. По данным областного управления координации занятости и социальных программ, трудоспособное население насчитывает почти 530 тыс. граждан, но в настоящее время около трети из них – самозанятые. Сюда же входят более 26 тыс. безработных.

Как выяснилось, в прошлом году предусматривалось трудоустроить и обучить 49 500 граждан, но в результате проведенной работы план удалось даже значительно перевыполнить, причем это касается и трудоустройства на постоянные рабочие места.

В целом задействованными в программе занятости оказались 75 565 человек. Чуть меньше половины из них приняты на вакантные места, около 21 тыс. обратившихся прошли курсы «Бастау Бизнес», еще 2 634 человека получили государственные гранты на открытие своего дела на общую сумму свыше 3 млрд 227 млн тенге. Остальные были направлены на социальные рабочие места, оплачиваемые общественные работы, молодежную практику, курсы получения квалификации в соответствии с запросами работодателей, онлайн-обучение, а также по проектам «Первое рабочее место», «Серебряный возраст», «Контракт поколений», набирающим популярность среди местного населения.

Как сообщил руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Еркин Келесов, последние запущены в соответствии с Национальным проектом по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы. В рамках этих трех инициатив соз­даны социальные рабочие места для молодежи и лиц старше 50 лет.

К примеру, хорошие отзывы в качестве государственной поддерж­ки получил проект «Серебряный возраст», рассчитанный на срок до трех лет для старшего поколения. Ежемесячный размер субсидий для трудоустроенных в ходе его реализации составляет 60–70% от размера зарплаты в зависимос­ти от этапа, но не более 30 МРП.

– Срок участия в проекте «Первое рабочее место», который рассчитан на молодых людей, составляет не более 18 месяцев. В нем также может принять участие молодежь категории NEET, не имею­щая опыта работы, – отметил Еркин Келесов. – Период участия в проекте «Контракт поколений» – не более полугода. Он предусмат­ривает поддержку выпускников учебных заведений, завершивших обучение в течение двух лет. Размер субсидии в месяц (заработной платы) для лиц, трудоустроенных в рамках этих двух проектов, сос­тавляет не менее 30 МРП с учетом налогов, обязательных социальных отчислений, компенсаций за неиспользованный трудовой отпуск и банковские услуги, но без учета выплат по экологическим надбавкам.

Софинансирование и субсидирование за счет средств местного бюджета оплаты труда лиц, трудоустроенных в рамках проектов «Первое рабочее место» и «Контракт поколений», осуществляются местными органами по вопросам занятости населения.

– В прошлом году по проекту «Серебряный возраст» направлен 281 гражданин, по «Контракту поколений» – 33 человека, а по проекту «Первое рабочее место» – 185. По всем показателям областной план перевыполнен, – проинформировал глава управления координации занятости и социальных программ.

Что касается проекта «Бастау Бизнес», то в текущем году курсами онлайн-обучения планируется охватить 4 тыс. человек и предоставить государственные безвозмездные гранты 1 054 заявителям на общую сумму 400 МРП.

Примечательно, что благодаря принимаемым мерам в регионе постепенно уменьшается не только количество безработных, но и число получателей адресной социальной помощи. Так, в прошлом году их количество сократилось на 2 590 семей.

С начала текущего года к активным мерам занятости привлечены 5 782 человека, выполнено 10,7% от запланированного объема.

– Нами разработана региональная карта занятости, которая, уверен, благоприятно отразится на общей ситуации в области. Надо сказать, что одной из наиболее эффективных мер занятости являются безвозвратные гранты. В этом году лицам из категории социально уязвимых граждан планируется выделить их на сумму свыше одного миллиарда 454 миллионов тенге. Деньги будут выдаваться по актуальным предпринимательским направлениям, – сообщил Еркин Келесов.

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