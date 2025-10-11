В Послании народу Глава государства поручил на базе Агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПИР) создать Центр анализа и прогнозирования демографичес­ких процессов с внедрением инструментария больших данных и технологии искусственного интеллекта. И на днях это поручение было выполнено – на базе АСПИР был создан Центр анализа и прогнозирования демографических процессов.

В ведомстве пояснили, что центр будет не просто собирать данные, а проводить глубокий анализ, моделировать сценарии и готовить предложения, на которых можно строить выверенные решения. При этом в его работу будет включено использование искусственного интеллекта и больших данных, с помощью которых специалисты надеются более точно отслеживать скрытые закономерности и причинно-следственные связи.

Основная миссия нового цент­ра – предоставление органам государственного управления надежной аналитической базы для принятия обоснованных решений в области семейной политики, здравоохранения, образования, рынка труда, миграции, инфраструктурного развития и социальной поддержки населения.

По мнению заместителя председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, советника председателя Сената Жулдызай Искаковой, создание Центра анализа и прогнозирования демо­графических процессов на базе АСПИР – важный шаг в сторону выверенной и эффективной государственной политики.

– Демография – это не просто сухие цифры статистики, это основа стратегического планирования, которая напрямую определяет нагрузку на детские сады, школы, университеты, рынок труда и пенсионную систему. Без долгосрочных прогнозов в этой сфере страна рискует дейст­вовать постфактум, реагируя на уже свершившиеся факты, – поясняет Жулдызай Искакова.

Численность населения Казахстана составляет почти 20,5 млн человек, и более половины из них – молодежь. Это одновременно мощный ресурс развития и в то же время вызов, требующий от государства расширения доступа к образованию, жилью, созданию новых рабочих мест и обеспечению социальной мобильности. Созданный центр позволит системно и научно обоснованно подходить к вопросам прогнозирования, видеть долгосрочные тенденции и учитывать их при выработке государственной политики. А это, в свою очередь, даст возможность превратить демографический потенциал Казахстана в стратегическое конкурентное преимущество страны.

– По инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике был организован ряд конференций и рабочих встреч с представителями государственных органов, учеными и экспертами-демографами, – добавила Жулдызай Искакова.

На этих площадках неоднократно подчеркивалось, что демографическая политика государства должна строиться на системной основе. А для этого необходимо сформировать целостное видение, выстроить инфраструктуру для регулярного анализа демографической ситуации и, что особенно важно, готовить квалифицированных специалистов.

Недооценка всех этих задач, по мнению Жулдызай Искаковой, может напрямую затронуть вопросы национальной безопасности. Ведь до настоящего времени комплексные демографические прогнозы в Казахстане не формировались.

– Демографическая повестка не раз становилась предметом парламентских дискуссий. Депутаты совместно с Правительством, экспертами и учеными детально обсудили угрозы и перспективы демографического развития и пришли к выводу о необходимости институционализации этого направления, – отметила Жулдызай Искакова.

И уже в мае 2025 года депутат Сената Амангельды Толамисов при консультационной поддерж­ке группы аналитиков Клуба экспертов и Школы аналитики при Сенате направил депутатский запрос, в котором подчеркивалась потребность в системном анализе и прогнозировании демографической ситуации с указанием необходимости создания специализированного центра.

Не только предугадывать, но и управлять

По мнению президента ОФ «Центр социальных и политичес­ких исследований «Стратегия», кандидата социологических наук Гульмиры Илеуовой, Казахстан пережил несколько мощных волн демографических и миграционных изменений, которые оказали серьезное влияние на структуру населения и социально-экономическое развитие страны.

– Важно понимать, что миграция – это не только перемещение людей, но и огромная часть демографических процессов. Например, сельское население традиционно отличается более высокой рождаемостью по сравнению с городским. Это еще один фактор, подчеркивающий важность комплексного и продуманного подхода к миграцион­ной и, как следствие, демографической политике, – говорит Гульмира Илеуова.

При этом, по ее словам, Казахстан демонстрирует парадоксальную картину. Несмотря на стремительную урбанизацию, уровень рождаемости в стране остается довольно высоким, что ставит нас в один ряд с немногими государствами, например, такими как Израиль, где высокая рождаемость не снижается даже при активной миграции населения в города.

Показательным примером сегодня является Мангистауская область (к слову, ранее безусловным лидером по рождаемости считался юг страны). Основной вклад в это вносит приезд репат­риантов, преимущественно из Туркменистана и Каракалпакстана, для которых культура многодетности естественна и воспринимается как социальная норма.

– Однако все эти процессы вызывали лишь реакцию на происходящее, не давая при этом результата стратегического планирования. В стране до сегодняшнего дня отсутствовала система социального проектирования, способная предугадывать и управлять демографическими изменениями, – продолжает социолог.

А ведь речь идет о колоссальных затратах на детские сады, школы, больницы, жилье, что требует точных прогнозов и комплексной политики. До настоящего времени такие прогнозы не велись либо носили фрагментарный характер.

– Именно поэтому создание нового аналитического центра не в составе министерства, а при Агентстве по стратегическому планированию вызывает хоть и осторожный, но оптимизм, – говорит Гульмира Илеуова.

Сегодня крайне мало профильных специалистов – демографов и миграционных аналитиков. Несмотря на отдельные научные работы и диссертации, полноценная отрасль исследований в этой сфере еще не сформировалась.

– И это особенно удивительно, учитывая, что Казахстан – страна-реципиент. Сюда продолжают приезжать этнические казахи из других стран, и за десятилетия должна была быть выстроена система анализа, оценки и интеграции этих процессов в общую демографическую политику, – отметила социолог.

Вместе с тем есть и контрастные части страны, где, напротив, наблюдается сокращение населения. Это уже другая сторона демографической картины с убывающими селами и регионами, теряющими население. В целом Казахстан продолжает оставаться страной с положительным миграционным сальдо – в страну приезжают больше людей, чем уезжают.