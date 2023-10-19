День духовного согласия

К этой дате было приурочено проведение международной конференции на тему «Духовное согласие – основа мира и единства в современном обществе».

Открывая мероприятие, президент международной ассоциации «Мир через культуру», заслуженный деятель Казахстана Толеген Мухамеджанов напомнил о том, как в календаре праздников нашей страны появилась эта уникальная дата.

В 1992 году в Алматы состоялся первый Всемирный конгресс духовного согласия, и его делегаты, в числе которых были представители религий, миротворческих движений и общественных организаций, известные эксперты и деятели культуры, приняли Манифест. В нем они призвали объявить день открытия – 18 октября – Днем духовного согласия. С тех пор он ежегодно отмечается в Казахстане.

– Путь Казахстана в деле укреп­ления мира и согласия стал своеобразным ориентиром на мировой арене. Разнообразная духовная культура нашей республики – основа единства и взаимопонимания между граж­данами, – подчеркнул Толеген Мухамеджанов. – Мы глубоко убеждены, что сплоченность и духовно-нравственные ориентиры станут прочным фундамен­том для обеспечения мира и взаимопонимания, будут способствовать дальнейшему развитию и процветанию страны.

В конференции, организованной акиматом Астаны, Центром Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога, Центром изучения религий Астаны, приняли участие представители государственных органов, дип­ломатического корпуса, религиозные деятели, отечественные и международные эксперты.

Спикеры отмечали исключительную актуальность темы, предложенной организаторами, а также подчеркивали вклад Казахстана в укрепление мира, духовного единства и продвижение диалога цивилизаций в глобальном масштабе.

– В Казахстане успешно дейст­вует модель межэтнического и межконфессионального согласия. Проводимые вот уже 20 лет съезды лидеров мировых и традиционных религий – яркое свидетельство духовного возрождения не только в стране, но и за ее пределами, – отметил глава Центра Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога Булат Сарсенбаев.

Он также рассказал о недавно прошедшем в Астане очередном заседании секретариата съезда и одобренном на той встрече важном документе – Концепции развития съездов на 2023–2033 годы.