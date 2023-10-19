День духовного согласия Свежий выпуск 19 октября 2023 г. 3:11 23 Ася Петрова В Астане отметили День духовного согласия, который ежегодно отмечается в нашей стране 18 октября. К этой дате было приурочено проведение международной конференции на тему «Духовное согласие – основа мира и единства в современном обществе». Открывая мероприятие, президент международной ассоциации «Мир через культуру», заслуженный деятель Казахстана Толеген Мухамеджанов напомнил о том, как в календаре праздников нашей страны появилась эта уникальная дата. В 1992 году в Алматы состоялся первый Всемирный конгресс духовного согласия, и его делегаты, в числе которых были представители религий, миротворческих движений и общественных организаций, известные эксперты и деятели культуры, приняли Манифест. В нем они призвали объявить день открытия – 18 октября – Днем духовного согласия. С тех пор он ежегодно отмечается в Казахстане. – Путь Казахстана в деле укрепления мира и согласия стал своеобразным ориентиром на мировой арене. Разнообразная духовная культура нашей республики – основа единства и взаимопонимания между гражданами, – подчеркнул Толеген Мухамеджанов. – Мы глубоко убеждены, что сплоченность и духовно-нравственные ориентиры станут прочным фундаментом для обеспечения мира и взаимопонимания, будут способствовать дальнейшему развитию и процветанию страны. В конференции, организованной акиматом Астаны, Центром Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога, Центром изучения религий Астаны, приняли участие представители государственных органов, дипломатического корпуса, религиозные деятели, отечественные и международные эксперты. Спикеры отмечали исключительную актуальность темы, предложенной организаторами, а также подчеркивали вклад Казахстана в укрепление мира, духовного единства и продвижение диалога цивилизаций в глобальном масштабе. – В Казахстане успешно действует модель межэтнического и межконфессионального согласия. Проводимые вот уже 20 лет съезды лидеров мировых и традиционных религий – яркое свидетельство духовного возрождения не только в стране, но и за ее пределами, – отметил глава Центра Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога Булат Сарсенбаев. Он также рассказал о недавно прошедшем в Астане очередном заседании секретариата съезда и одобренном на той встрече важном документе – Концепции развития съездов на 2023–2033 годы. #казахстан #Астана #18 октября #День духовного согласия