День медицинского работника отмечается в Казахстане
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Ежегодно каждое третье воскресенье июня казахстанские врачи, фельдшеры, медсестры, санитары отмечают свой профессиональный праздник, передает Kazpravda.kz
Быть медиком – особая миссия, выполнение которой требует от человека высокого профессионализма, чуткости и самоотдачи. Каждый день миллионы людей благодарят медиков за спасение жизни, поддержку, возвращение надежды.
«Сегодня казахстанские врачи проводят уникальные операции, в том числе на сердце, внедряют высокоэффективные методы лечения редких заболеваний. Поздравляем представителей этой благородной профессии с праздником. Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия. Благодарим за ваш самоотверженный труд!» - говорится в поздравительном адресе.