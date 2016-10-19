​День открытых дверей

Эту акцию почтовики проводят каждый год, и «Казахстанская правда» не осталась от нее в стороне. Причем ее представители пришли на встречу с подписчиками и работниками Казпочты не с пустыми руками: лучшим почтальонам были вручены памятные сувениры с логотипом газеты.

Елена Фартушная работает в почтовом отделении № 7 Актобе. За ней закреплен большой район: тут и жилой массив, и промышленная зона. Каждый день она проходит по несколько километров, чтобы доставить свежие газеты и журналы в организации, на предприятия, жителям многоэтажек и частных домов. И так уже 9 лет.

Говорит, что в обслуживаемом ею районе подписчиков на «Казахстанскую правду» с каждым годом становится все больше. Впрочем, Елена Анатольевна и сама постоянный читатель нашей газеты.