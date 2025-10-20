Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Новый профессиональный праздник призван подчеркнуть неоценимый вклад людей, готовых создать атмосферу комфорта и уюта и обеспечить безупречный сервис в кафе, ресторанах и барах, сообщает Kazpravda.kz

Повара, кондитеры, технологи, официанты и администраторы ежедневно стремятся предложить не только вкусную еду, но и достойный уровень обслуживания. Благодаря их коллективной работе и преданности своему делу, посетители кафе, ресторанов в разных регионах республики получают удовольствие не только от изысканной кухни, но и от приятной обстановки.

Роль общественного питания в экономике страны сложно переоценить. Высокое качество приготовленных блюд превращает заведения в привлекательные места, которые привлекают внимание горожан и туристов. Благодаря работе персонала такие локации становятся популярными как среди гостей города, так и среди местных жителей.

Работа в сфере общественного питания – не просто набор обязанностей. Это призвание, требующее огромной отдачи, терпения и готовности к вызовам. За каждым идеально приготовленным блюдом, вежливым приветствием и мгновением комфорта стоит слаженная работа целой команды. Даже в свой профессиональный праздник, эти люди стараются сделать всё возможное, чтобы подарить гостям незабываемые моменты и вдохновить их вернуться за новыми гастрономическими открытиями.