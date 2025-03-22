День сближения сердец

Алибек Аскаров, писатель, заслуженный деятель Казахстана:

– В советскую эпоху мы, конечно, почти не знали о Наурыз мейрамы. Лишь иногда представители старшего поколения делились отрывочными воспоминаниями об этом празднике.

Но при этом я прекрасно помню, что молодежная газета «Лениншіл жас» каждый год к 22 марта выпус­кала специальный номер, который по обыкновению назывался Весенним. С полиграфической точки зрения он был безупречен, в его цветовой гамме обильно использовались черный и зеленый цвета. Я и сам как художник несколько раз участвовал в оформлении Весеннего номера. И хотя в те годы мы не знали, что наступает новый год по восточному календарю, незабвенный Сейдахмет Бердикулов, по чьей инициативе и готовился спецвыпуск, старался таким образом сохранить этот народный праздник.

Потом, во второй половине 80-х, благодаря горбачевской перест­ройке Наурыз вновь вошел в нашу жизнь как важнейший элемент духовного наследия предков. Ключевую роль в возрождении праздничных традиций сыграл секретарь ЦК Компартии Казахстана Узбекали Жанибеков. В то время я работал главным редактором издательства «Өнер», которое находилось в Алматы на пересечении проспектов Абая и

Гагарина. Помню, сотрудники располагавшихся неподалеку издательств поставили вдоль проспекта Абая множество красиво оформленных юрт. Возле каждой из них в честь праздника зарезали барашка и приготовили наурыз-коже из семи ингредиентов. В праздничных гуляниях приняли участие многие известные писатели, журналисты, деятели культуры. Около нарядных юрт останавливались и таксисты, и просто прохожие. Люди пели песни и танцевали. Всех нас тогда охватила настоящая эйфория, ведь из забытья возвращалась народная радость.

Сегодня Наурыз мейрамы – это восторг наступающей весны, которую все мы, испытанные затяжной зимой, ждем с нетерпением!

Роза Рымбаева, народная артистка Казахстана:

– Будучи совсем маленькой, я хорошо запомнила, как наши родители в Наурыз накрывали богатый стол, готовили баурсаки, шелпеки и обязательно бешбармак. Помню, соседи ходили друг к другу в гости, сидели за одним дастарханом, общались на самые разные темы. В воздухе чувствовалось особое, непередаваемое ощущение праздника.

У нас, в Семипалатинской области, в это время еще господствовала зима. Но, несмотря на мороз, все жители нашего маленького разъезда – пятнадцать семей – непременно поздравляли друг друга и устраивали застолья. И хотя официально Наурыз в годы моего детства и юности не отмечался, его светлый дух все равно наполнял сердца людей весенними чувствами радости и счастья.

Нурбек Абадилов, ветеран педагогического труда:

– Праздничные традиции – это отражение духовного мира каждой семьи. Как и все прекрасное, они входят в нашу жизнь с самого раннего детства и сопутствуют нам, передаваясь из поколения в поколение. В нашей семье издавна подготовка к празднованию Наурыза начинается с волнующего душу события – мы высаживаем деревья, которые олицетворяют рождение новой жизни. В праздничные дни мы с самого утра надеваем нарядные национальные костюмы и поздравляем друг друга. Если в течение года с родными и близкими были какие-то разногласия, то мы обязательно должны забыть старые обиды, попросить друг у друга прощения и обменяться самыми теплыми рукопожатиями. Для гостей мы всегда готовим угощения, накрываем щедрый дастархан, главным украшением которого являются, конечно же, молочные продукты и особенно наурыз-коже, состоящий из семи ингредиентов. Это блюдо наполнено сакральным смыслом, символизируя для каждого из нас изобилие и достаток.

Я от всего сердца поздравляю казахстанцев с великим народным праздником Наурыз и хочу пожелать каждому из нас чистоты помыслов, благородства сердец, творческих открытий и мирного безоблачного неба над головой! Пусть эти светлые весенние дни напоминают о том, как важно жить в единении с окружающим миром, который мы способны обратить к лучшему своими собственными поступками, сберечь и передать потомкам. Эту мысль я стремлюсь привить своим юным воспитанникам.

Курванжан Ахатов,

артист симфонического

оркестра театра «Астана Опера»:

– Праздник Норуз считается символом возрождения всего мира. К встрече этого праздника мы готовимся заранее: приводим в порядок свое жилье, навещаем родителей и близких. В день праздника готовим свои самые лучшие блюда. Например, мы варим пельмени из клевера (зеленые пельмени) – и это целое событие, ведь клевер прорастает именно в начале весны. Есть даже примета: если загадать желание, поедая первую зеленую пельмешку, оно обязательно сбудется! Дома у нас большая коллекция уйгурских музыкальных инструментов, мы достаем их и играем. С детства я храню самые теплые воспоминания об этом светлом празднике. Тогда мы жили в Алматы, и нас, детей военнослужащих (отец работал в Президентском оркестре), возили на праздничные торжества. Прекрасно помню, что было много национальной еды, баурсаки, коже. Запомнились мне также соревнования по қазақша күрес и качели алтыбакан, на которых качалась вся детвора.

Пусть этот прекрасный праздник пробуждения и начала нового годового цикла разбудит в нас самые теплые и светлые чувства! Пусть судьба, как солнышко, сог­реет тебя счастливыми предчувствиями, пусть жизнь твоя цветет, как весенний сад, и приносит плоды удачи! Желаю всем казахстанцам добра, радости, здоровья и благополучия! Норуз мəйрими мубарәк болсун!

Махат Садык, телепродюсер:

– О празднике Наурыз я впервые узнал, когда мне было семь лет. Помню, моя бабушка Заги-апа, а ей уже было восемьдесят лет, однажды сказала: «Махат, пойдем, нужно зарезать барана, к нам придет очень важный гость». По ее указаниям я впервые в своей жизни резал барана. На следующий день я проснулся рано утром, и бабушка поручила мне пригласить к нам на вечер аксакалов села Жарбулак, в котором мы тогда жили. Заги-апа составила список, и я отправился приглашать упомянутых в нем людей, говоря всем, что к нам придет важный гость и что он будет читать Коран. Вскоре у нашего дома остановился всадник. В руках у него была домбра. Звали его Сарман сері. Он приезжал к нам накануне Наурыза и оставался на три-четыре дня. Когда собирались гости, Сарман сері исполнял народные дастаны, но никогда ни с кем не разговаривал. И вот однажды я увидел, как он остался наедине с моей бабушкой. Сарман сері сказал ей всего несколько слов: «Заги-апа, помните?» Сразу же после этого он начал исполнять какую-то торжественную, маршевую мелодию, а бабушка, улыбнувшись, стала ему подпевать. Тогда я не знал ни мелодии, ни слов этой песни. Но потом мне все-таки удалось выяс­нить, что Сарман сері исполнял Марш алашординцев.

Когда мне было 12 лет, он внезапно перестал приезжать к нам. Я спросил у бабушки: «Где же Сарман сері?» Она ответила: «Его не стало». Бабушка показала его могилу, над которой мы вместе прочитали Коран. С тех пор я не переставал думать о нем, настолько притягательной казалась его био­графия. Не давал покоя вопрос: откуда он знает мою бабушку? И вскоре тайна открылась. Бабушка рассказала, что в годы Гражданской войны Сарман сері был горнистом у моего деда Садыка-ата, который участвовал в создании алашского войска. Со своей домброй он обод­рял воинов, поднимал их боевой дух, исполняя народные песни. Узнав, что Сарману сері было тогда всего десять лет, я спросил бабушку: «Он был сыном полка?» Заги-апа только улыбнулась... Благодаря этому загадочному всаднику Наурыз для меня навсегда связан с национальной музыкой, в которой воплотился свободолюбивый дух нашего народа.

Александр Федосеев,

артист Национального русского театра драмы им. М. Ю. Лермонтова:

– Издревле праздник Наурыз символизирует долгожданное наступление весны и пробуждение окружающего мира от долгого, сковывающего сна зимы. Недаром в народе, радуясь этому расцвету природы, с любовью говорят: вес­на-красна!

В прекрасный праздничный день мне хочется пожелать всем своим соотечественникам процветания и благополучия! Пусть наши сердца всегда будут согреты весенним солнечным светом! Радость в душе – верный залог неистощимой созидательной энергии! Давайте же во имя мира и единства бережно относиться ко всем и ко всему, что нас окружает! С праздником вас, дорогие друзья!

Анель Шакирова,

артистка симфонического оркестра театра ­«Астана Опера»:

– В детстве я смутно понимала значение праздника Наурыз, ведь в нашей семье его не отмечали, а в школе все праздничные мероприятия ограничивались чаепитием. Помню, тогда я все никак не могла взять в толк, почему на улице люди устраивают гулянья, а дома нет ни намека на праздник? Все изменилось, когда я вышла замуж, потому что в семье моего мужа Наурыз – долгожданное и значимое событие. Всякий раз его мама накрывает роскошный стол, который просто ломится от еды. На нашем дастархане всегда присутствуют наурыз-көже, бешбармак и множество казахских сладостей.

Наурыз – это день сближения сердец. Люди, долго не видевшие друг друга, наконец-то встречаются, обмениваются искренними поздравлениями и пожеланиями. В этот светлый день дом родителей моего мужа всегда полон гостей. Какая радость охватывает сердце, когда встречаешь тех, кого за весь прошлый год так и не удалось увидеть! Я искренне благодарна маме моего мужа за то, что она, по сути, открыла для меня прекрасный праздник Наурыз и его замечательные традиции. Полюбив его всей душой, я радуюсь, когда в праздничные дни вижу молодых людей, одетых в национальную одежду. В этом сознательном выборе, как мне кажется, ярко проявляется наша идентичность.

Мои дети всегда ждут Наурыз с нетерпением, предвкушая радость, веселье и теплые встречи. Вместе с детьми радуюсь и я, ведь сегодня для нашей семьи Наурыз – это самый любимый праздник.

Жамиля Джаркимбаева, заслуженный деятель

Казахстана:

– Наурыз – это главный праздник нашей семьи. Помню, как утром мама вставала, ставила тесто на баурсаки, а потом мы все вместе готовили бешбармак и наурыз-көже, накрывали на стол и с радостными улыбками встречали гостей – бабушек и дедушек, близких и дальних родственников. В этот день после застолья мы обязательно посещали праздничные концерты. Можно сказать, это была наша семейная традиция. Ну а если попасть на концерт не получалось, то мы присоединялись к народным гуляньям или выезжали на природу.

Я от всего сердца хочу поздравить народ Казахстана с этим замечательным праздником и пожелать здоровья, счастья и благополучия. Пусть в наших семьях всегда царят уют и спокойствие. И пусть дастархан в наших домах накрывается только по самым хорошим поводам!

Карина Абдуллина, певица, заслуженный деятель РК:

– Когда я была маленькой девочкой, мой папа однажды сказал: «Какое счастье – мы перезимовали!» Это было в начале весны. Тогда я не поняла смысл сказанных им слов, а сейчас хорошо осознаю, насколько мудрыми и проницательными были наши предки, которые жили в степи и новый год отмечали с приходом весны – когда прорезалась первая трава и оповещала о том, что снова началась жизнь.

Наурыз – это прекрасный весенний праздник, который все мы с удовольствием отмечаем. В этот день я хочу пожелать своим сооте­чественникам радости, вес­ны в душе и гармонии в сердце, и пусть ваши близкие как можно дольше будут рядом с вами. С праздником, дорогие казахстанцы!

Руслан Косачев, дэнс-менеджер, фотограф:

– В традициях этого праздника воплотились лучшие качества нашего народа, все то, что составляет нашу культурную самобытность и служит основой национальной идентичности.

Для меня с детства Наурыз – это один из самых долгожданных праздников, я всегда жду его с нетерпением. Во-первых, это прекрасный повод встретиться с родственниками и друзьями, которых ты порой не видишь месяцами. Во-вторых, весенний праздник наполняет сердце каким-то необъяснимым спокойствием и легкостью. Достаточно выйти на улицу, чтобы почувствовать себя частью одной большой и сплоченной семьи, имя которой – наш любимый Казахстан. Ты видишь радостные улыбки и проникаешься чувством весенней раскрепощенности. Вот, наверное, что значит выражение «душа цветет».

В этот светлый и радостный день мне хочется пожелать всем неиссякаемой творческой энергии, креативных идей, радостных открытий и душевной молодости, ведь Наурыз – это вечно молодой праздник!

Расул Жармагамбетов,

солист театра «Астана Опера», лауреат Государственной молодежной премии «Дарын»:

– Наурыз для меня – это большой праздник, триумф весны, которая наконец вступает в свои права. Это олицетворение народного единства и символ возрождающейся жизни. По традиции, которая сложилась в театре «Астана Опера», Наурыз мы встречаем показом оперы «Қыз Жібек» Евгения Брусиловского, где я исполняю партию Бекежана. Праздничный дух этих светлых дней побуждает каждого из нас к максимальной творческой самоотдаче, мотивирует отдавать все свои силы любимому делу.

Своим соотечественникам, родным и близким я хочу пожелать самого главного – здоровья. Дорогим коллегам от всей души желаю неиссякаемого творческого вдохновения и кипучей энергии!

Шерхан Казыгул, писатель-публицист, лауреат литературной премии «Меценат»:

– Люди всегда встречают начало года с добрыми намерениями. Наши традиции, уходящие корнями в глубь истории, возродились. Наурыз – прекрасное время года, когда природа озаряется светом солнца и согревается его теплом, дни становятся длиннее, а жизнь обновляется. Наурыз – это основа солидарности и единства, согласия и благополучия. Наурыз – месяц очищения, благотворительности и доброты. Пусть этот праздник, глубоко укоренившийся­ в сознании народа, имеющий огромное социальное и духовное значение, принесет счастье и благословение нашей стране, каждой семье и каж­дому казахстанцу. Всем своим соотечественникам желаю больших профессиональных успехов. Давайте будем достойно трудиться, и пусть каждое наше начинание станет удачным. Желаю всем крепкого здоровья, безграничного счастья и радости. Пусть мир будет процветающим и изобильным!

Александр Черепанов, ветеран труда, кавалер

ордена «Құрмет»:

– Вот и наступил долгожданный весенний праздник Наурыз! Как известно, начиная с прошлого года он отмечается в формате декады Наурызнама, каждый день которой наполнен своим индивидуальным содержанием с учетом многовековых традиций и особенностей нашей самобытной культуры, отражающих единство народа и богатство духовного наследия предков.

Для всех нас праздник Наурыз символизирует пробуждение природы ото сна, долгожданный приход весны, равноденствие и солидарность всех национальностей, представители которых вносят свой неоценимый вклад в экономическое, социальное, политическое и культурное развитие республики. Нет необходимости напоминать, что означает для нас, казахстанцев, это духовное единение. Пусть всенародный праздник Наурыз принесет в каждую семью радость и благополучие, уверенность в завтрашнем дне, а нашей респуб­лике – процветания!

Айгерим Бекетаева, ведущая солистка театра «Астана Опера»,

заслуженный деятель Казахстана:

– Дорогие казахстанцы! Поздравляю вас с весенним праздником – Наурыз мейрамы! Этот праздник воплощает величие культуры и лучшие традиции нашего народа. Это замечательное время, когда пробуждается и обновляется не только окружающий нас мир, но и сам человек. Наурыз в Казах­стане символизирует плодородие, дружбу и любовь. В этот день люди одеваются нарядно, ходят в гости к родным и близким, не смолкают добрые пожелания. Пусть Наурыз принесет в каждый дом мир, спокойствие и процветание! От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия! Пусть искусство обогащает вас и дарит радость!