В преддверии Дня шахтера от имени Президента Касым-Жомарта Токаева Премьер-министр Олжас Бектенов поздравил ветеранов и специалистов угольной промышленности с профессиональным праздником и вручил государственные награды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

«В объявленный Главой государства Год рабочих профессий в Казахстане особое внимание уделяется труду шахтеров и горняков. На протяжении веков эта профессия остается одной из самых сложных и важных. Ваша стойкость, упорство, трудолюбие и преданность делу достойны уважения и восхищения. Всесторонняя поддержка человека труда, обеспечение безопасных условий на производстве является одним из главных приоритетов государства. Для этого казахстанские шахты оснащаются цифровыми системами, позволяющими снизить производственные риски. Внедряются беспилотная техника, дистанционное управление и подземная радиосвязь. Эта работа будет продолжена», — подчеркнул Премьер-министр.

Олжас Бектенов отметил, что горнодобывающая отрасль сохраняет стратегическое значение. Освоение месторождений редких и редкоземельных металлов дает серьезный импульс развитию страны и подтверждает актуальность шахтерской профессии.

Труженики шахт и рудников выразили благодарность Главе государства за внимание к рабочим профессиям.

«В преддверии праздника мы выражаем огромную благодарность за награды, которыми отметили наш труд. Пусть в нашей стране будет изобилие и благополучие, а работа шахтеров – успешной и безопасной», — сказал Мукан Унгитбаев, директор рудника «Нурказган» филиала Корпорации «Казахмыс».

Директор по производству Угольного департамента Qarmet Тулеген Шаяхметов отметил, что за 40 лет работы в отрасли стал свидетелем значительных преобразований.

«Я очень благодарен за то, что сегодня Глава государства и руководство компании достойно оценили мой труд и наградили такой высокой наградой. Я работаю в угольной промышленности более 40 лет. Начинал с должности мастера и на сегодня я директор по производству угольного департамента. В отрасли произошли большие изменения: пошли большие инвестиции в вопросах безопасности, модернизации и наращиванию темпов производства», — сказал он.

Проходчик рудника «Западный» корпорации «Казахмыс» Ербол Есетов отметил, что вручение сегодняшних наград – это высокая оценка труда всех шахтеров, а не только личных заслуг.

«В 1996 году я устроился на работу шахтером на это предприятие. Работаю вот уже 28 лет. Хочу выразить благодарность за то, что наш труд был отмечен и мы получаем высокую государственную награду», — поделился он.

За вклад в развитие угольной и горнорудной отрасли вручены государственные награды и почетные звания отличившимся работникам.

Награждены:

Почетным званием «Қазақстанның еңбек сіңірген кеншісі»

    Краснощеков Сергей Васильевич – подземный горнорабочий очистного забоя участка №1 шахты им. Тусупа Кузембаева АО «Qarmet»;
    Есетов Ербол Жагыпарович – проходчик участка №31 рудника «Западный», филиала Корпорации «Казахмыс» - ПО «Жезказганцветмет» имени К.И. Сатпаева;
    Бажаканов Исмагул Жаркетович – проходчик шахты «Болашақ», Донского горно-обогатительного комбината АО «Казхром».

Орденом «Құрмет»

    Жанайдаров Бейбіт Қамшыбайұлы – электрослесарь шахты «Шахтинская», «Qarmet»;
    Сорочкин Александр Васильевич – проходчик участка подготовительных работ №2 шахты им. Тусупа Кузембаева, Угольного департамента «Qarmet»;
    Кыдыралин Болат Сабырович – машинист экскаватора HITACHI АО «Шубарколь комир», участок горных работ «Центр»;
    Семейбаев Сырым Сайранбекулы – член правления - первый заместитель председателя правления «Qarmet»;
    Шаяхметов Төлеген Нәбиұлы – директор по производству Угольного департамента «Qarmet».

Орденом «III дәрежедегі Еңбек Данқы»

    Айтпаев Меирбек Абдыкамитович – взрывник шестого разряда участка №6 рудника «Жомарт» филиала Корпорации «Казахмыс» - ПО «Жезказганцветмет» имени К.И. Сатпаев;
    Арнаутов Петр Михайлович – электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования подземной шахты «Западный Каражал», представительство «Оркен Атасу», ТОО «Оркен».
    Алькенов Нурлан Туякович – машинист экскаватора - 6 р., участок технологического комплекса разреза «Восточный» филиала АО «ЕЭК»;
    Надежкин Александр Васильевич – машинист тепловоза Карагандинского погрузочно-транспортного управления Угольного департамента АО «Qarmet»;
    Подопригора Олег Александрович – начальник Шахтостроительного цеха ERG;
    Река Игорь Петрович – горнорабочий 2 разряда шахты № 57 участка № 26 Восточно-Жезказганского рудника, филиала Корпорации «Казахмыс» - ПО «Жезказганцветмет» им. К.И. Сатпаева;
    Туребеков Ержан Серикович – проходчик участка подготовительных работ №2 шахты «Шахтинска» Угольного департамента АО «Qarmet»;
    Унгитбаев Мукан Жалгасулы – директор рудника «Нурказган» филиала Корпорации «Казахмыс» - ПО «Карагандацветмет»;
    Ильясов Руслан Серикбаевич – машинист тепловоза Карагандинского погрузочно-транспортного управления Угольного департамента АО «Qarmet».

Медалью «Ерен еңбегі үшін»

    Андронуца Юрий Александрович – водитель горнотранспортного цеха, автоколонна №1, АО «Шубарколь комир»;
    Исекеева Роза Кадирбековна – диспетчер фабрики по обогащению и окомкованию руды ERG;
    Попов Игорь Николаевич – машинист дорожно-транспортных машин
    АО «Шубарколь Премиум», автотранспортный цех, автоколонна №2;
    Прокопов Александр Николаевич – горнорабочий очистного забоя участка №2 шахты «Саранская», Угольного департамента АО «Qarmet»;
    Путырский Анатолий Аркадьевич – взрывник пятого разряда шахты
    «Саяк-1» рудника «Саяк» рудник «Саяк» филиала Корпорации «Казахмыс» -
    ПО «Балхашцветмет» имени К.И. Сатпаев;
    Сарсембаев Рашид Барлыбаевич – главный горняк представительства «Оркен Атасу», ТОО «Оркен»;
    Согумбаев Азат Болоспекович – проходчик добычного участка №2 Иртышской шахты. Иртышский рудник ТОО «Востокцветмет»;
    Хаметов Дюсюмбай Жаймурзинович – водитель топливозаправщика АО «Шубарколь Премиум», автотранспортный цех, автоколонна №2.

 

