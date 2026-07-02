День столицы: как будут работать ЦОНы и спецЦОны в Казахстане

День столицы
Дана Аменова
специальный корреспондент

С 7 июля все ЦОНы и спецЦОНы возобновят работу в привычном режиме

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В госкорпорации «Правительство для граждан» оповестили о своем графике работы, сообщает Kazpravda.kz 

«В связи с празднованием Дня столицы сообщаем, что 6 июля ЦОНы и спецЦОНы работать не будут. 4 июля прием будет осуществляться только в дежурных центрах.  Дежурные ЦОНы будут работать с 09:00 до 13:00. В спецЦОНах прием заявлений будет осуществляться с 09:00 до 12:00, выдача готовых документов – до 13:00», – сказано в публикации.

Там же добавили, что с 7 июля все ЦОНы и спецЦОНы возобновят работу в привычном режиме.

#ЦОН #работа #День столицы #Спеццоны

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