День тишины наступил в Казахстане

18 марта в Казахстане – день тишины перед выборами в Мажилис и маслихаты, передает Кazpravda.kz .

В день тишины 18 марта и в день голосования 19 марта любая агитация запрещена.

В эти дни также не допускается опубликование в СМИ результатов опросов, прогнозов результатов выборов, других исследований по выборной тематике.

"Результаты опросов разрешается публиковать в СМИ только после дня голосования, то есть с 00:00 20 марта 2023 года", - предупредил заместитель генерального прокурора РК Жандос Умиралиев.

Несоблюдение указанных требований Конституционного закона влечет ответственность по статьям 102 и 120 Кодекса об административных правонарушениях.