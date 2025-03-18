Деньги за пластик

В рамках республиканской программы «Таза Қазақстан» и городской инициативы «Алматы – наш общий дом» состоялся выездной экохаб. Горожане смог­ли ознакомиться с процессом переработки пластика, узнать больше об экологической ответственности и сдать пластиковые изделия в фандомат за денежное вознаграждение. Экологическое мероприятие было проведено в центральной части города, на улице Панфилова, где год назад при поддержке проектного офиса акимата Алматы был установлен первый казахстанский фандомат, выдающий деньги за пластиковые бутылки и алюминиевые банки. С тех пор эта локация стала символичной для проведения экологических инициатив.