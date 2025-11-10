Денис Мантуров награжден орденом «Достық»

Президент,Россия
214

Касым-Жомарт Токаев принял первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дениса Мантурова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

В ходе встречи были рассмотрены ключевые направления многопланового двустороннего сотрудничества в контексте повестки предстоящего государственного визита Президента Казахстана в Москву.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность предстоящего визита и выразил уверенность в том, что переговоры будут успешными.

Глава государства обратил внимание на активную и скоординированную работу правительств двух стран, благодаря которой Россия неизменно остается одним из ведущих торгово-экономических партнеров Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев  напомнил о достигнутой с Президентом Владимиром Путиным договоренности довести в ближайшей перспективе объем товарооборота до 30 млрд долларов. По его словам, Российская Федерация является одним из лидеров по темпам и объемам инвестиций в экономику Казахстана. В 2024 году их общий объем достиг 4 млрд долларов.

Президент отметил продуктивную деятельность крупных российских компаний в Казахстане, что свидетельствует о высоком уровне взаимного доверия.

В свою очередь Денис Мантуров выразил признательность за теплый прием и подтвердил готовность российской стороны к дальнейшему углублению двустороннего взаимодействия. Он отметил, что между странами уже создана прочная основа для развития совместных проектов, выразив уверенность в их успешной реализации.

Глава государства наградил Дениса Мантурова орденом «Достық» I степени за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие, а также в укрепление дружбы и сотрудничества между народами двух стран.

#Токаев #награждение #орден #Достык #Мантуров

