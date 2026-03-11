Депутат Айдос Сарым: Глава государства – не просто инициатор, а ключевой разработчик нового Основного закона

Конституционная реформа
154
Айман Аманжолова
корреспондент

Об этом заявил депутат Мажилиса Айдос Сарым, выступая на экспертной платформе «Конституционная реформа и общественный диалог: формируя будущее». Он подчеркнул, что Глава государства с самого начала лично и активно участвовал в процессе разработки проекта новой Конституции, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото предоставлено организаторами

В своем выступлении парламентарий особо подчеркнул, что Глава государства с самых первых дней очень пристально наблюдал за работой Рабочей группы по Парламентской реформе.

«Он принимал руководителя Рабочей группы, встречался с членами Рабочей группы, высказывал свои идеи и давал наставления», – отметил Айдос Сарым.

По словам мажилисмена, решение о необходимости принятия нового Основного закона созрело после анализа колоссального объема предложений, поступивших от граждан страны.

«Когда этот процесс уже стал очень большим, когда поступили тысячи предложений от людей, Президент буквально накануне Курултая собрал членов Рабочей группы, анонсировал предстоящие большие изменения и заявил, что формат, глубина, огромное количество поступивших предложений в адрес Конституционного суда и других госорганов позволяют говорить о необходимости принятия новой Конституции», – рассказал депутат.

Мажилисмен также отметил высокую динамику взаимодействия Президента с экспертным сообществом в ходе непосредственной подготовки документа.

«Вы сами были свидетелями, что в ходе работы Конституционной комиссии Глава государства несколько раз встречался с руководителем Конституционной группы. Он принимал руководителя Конституционного суда, других организаций. Он был активным участником этого процесса», – отметил он.

В завершение Айдос Сарым подчеркнул исключительную роль Главы государства в разработке новой Конституции, назвав его основным архитектором конституционной реформы.

«Поэтому, я бы сказал, что наш Президент сам является одним из главных авторов, архитектором нового Основного закона. И это тоже непреложная истина», – резюмировал депутат.

#проект #реформа #конституция

Популярное

Все
Как ИИ и Big Data открывают недра
Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
Ербол Хамитов открыл счет медалям!
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Турпроект «Алатау аманаты» получил мировое признание
Воплотят инфраструктурную программу
Простая арифметика
Дебют Нани и юбилейный гол Томасова
«Время тюльпанов»
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
Золотой пируэт в Альпах
Триумф в Линце
Бег от истории или от себя?
Лесным хозяйствам – новая спецтехника
«Легенда об Алане» – эпос в формате 3D
Полицейские сопроводили более двух тысяч автомобилей в Акмолинской области
Дубль от Милада Карими
Нить поколений
Покупка в Интернете – кот в мешке
Мир перемен и судьба цивилизации
На страже неба: женское лицо авиации
В Конаеве начали строить КОС
Без наценок и посредников
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей
Слово о замечательном человеке
Продукция с всегда высоким спросом
Глава государства принял председателя правления АО «Казахтелеком» Багдата Мусина
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Димаш Кудайберген и Самал Еслямова удостоены наград ТЮРКСОЙ
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
Новый завод откроют в мае
В Астане волонтеры и сотрудники районного акимата дарили женщинам цветы
История Ботая оживает в кино
Актогай: от добычи руды до выпуска красного металла
Технологии зарубежные, саумал – казахстанский
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
Жизнь на жайляу
Три дистанции – одна цель
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха

Читайте также

Знания и человеческий капитал становятся стратегическим рес…
Религия вне политики: эксперт объяснил, как новая Конституц…
Брак, материнство и детство получают особую защиту государс…
В этот исторический для Казахстана момент важна сплоченност…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]