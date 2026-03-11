Об этом заявил депутат Мажилиса Айдос Сарым, выступая на экспертной платформе «Конституционная реформа и общественный диалог: формируя будущее». Он подчеркнул, что Глава государства с самого начала лично и активно участвовал в процессе разработки проекта новой Конституции, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото предоставлено организаторами

В своем выступлении парламентарий особо подчеркнул, что Глава государства с самых первых дней очень пристально наблюдал за работой Рабочей группы по Парламентской реформе.

«Он принимал руководителя Рабочей группы, встречался с членами Рабочей группы, высказывал свои идеи и давал наставления», – отметил Айдос Сарым.

По словам мажилисмена, решение о необходимости принятия нового Основного закона созрело после анализа колоссального объема предложений, поступивших от граждан страны.

«Когда этот процесс уже стал очень большим, когда поступили тысячи предложений от людей, Президент буквально накануне Курултая собрал членов Рабочей группы, анонсировал предстоящие большие изменения и заявил, что формат, глубина, огромное количество поступивших предложений в адрес Конституционного суда и других госорганов позволяют говорить о необходимости принятия новой Конституции», – рассказал депутат.

Мажилисмен также отметил высокую динамику взаимодействия Президента с экспертным сообществом в ходе непосредственной подготовки документа.

«Вы сами были свидетелями, что в ходе работы Конституционной комиссии Глава государства несколько раз встречался с руководителем Конституционной группы. Он принимал руководителя Конституционного суда, других организаций. Он был активным участником этого процесса», – отметил он.

В завершение Айдос Сарым подчеркнул исключительную роль Главы государства в разработке новой Конституции, назвав его основным архитектором конституционной реформы.