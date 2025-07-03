Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Объект возводится в рамках поручения Главы государства и предвыборной программы партии AMANAT, предусматривающей создание условий для равного участия всех граждан в жизни общества. Ход работ проконтролировала депутат Мажилиса, член фракции партии AMANAT Наталья Дементьева.

Центр площадью 12 тыс. кв. метров расположен в микрорайоне «Сарыарка». После ввода в эксплуатацию здесь смогут ежегодно получать медицинские услуги от 1500 до 1800 человек. Комплекс обеспечит круглосуточное пребывание и доступ ко всем необходимым видам реабилитации. Однако из-за продолжающейся корректировки проекта и нехватки финансирования реабилитационный центр планируется сдать в эксплуатацию только в 2027 году.

– Строительство таких реабилитационных центров – это важный шаг к расширению доступа к необходимым услугам для людей с инвалидностью, особенно в регионах. Для людей с особыми потребностями такие учреждения – шанс вернуть здоровье, а значит, и жизнь. Мы не позволим, чтобы поручения Президента и ожидания тысяч семей превращались в бесконечную стройку с переносами сроков. Бардак в самом центре области, когда жизненно необходимый годами не может быть завершён, недопустим. Партия AMANAT будет добиваться конкретных мер, чтобы ситуация была исправлена, а все ответственные за срыв сроков – названы и привлечены. Такие объекты должны не простаивать, а работать, – подчеркнула Наталья Дементьева

Проект в Кокшетау реализуется в рамках партийной программы «Кедергісізкелешек», которая охватывает не только строительство объектов, но и масштабную работу по адаптации городской среды. Только в Акмолинской области уже модернизированы 1037 объектов: школы, больницы, музеи, спортивные залы. В ближайшие полтора года этот список пополнят ещё 176 зданий. По области до 2027 года планируется адаптировать 958 объектов – с установкой пандусов, тактильных указателей, специальных лифтов и т.п.

Отдельное внимание уделено инклюзивному образованию и спорту. Создаются условия в школах, оказывается адресная помощь семьям с детьми с особыми образовательными потребностями. Параллельно идёт работа по развитию инватакси и предоставлению бесплатного проезда пенсионерам и людям с инвалидностью – в Кокшетау и Бурабае такие меры уже действуют.