Депутат Мажилиса рассказал, как в РК будут регулировать индустрию азартных игр

Общество
62

Ермурат Бапи сообщил о законодательных новшествах, которые будут скоро приняты.

Скрин с видео Мажилиса

Депутат Мажилиса Ермурат Бапи сообщил, как будет меняться законодательство по поводу отчислений с доходов букмекеров, а также рассказал о цифровой платформе, которая позволит вывести рынок азартных игр из тени, передает Kazpravda.kz 

«В ближайшее время по моей инициативе будут приняты законодательные поправки по внедрению новой нормы о целевых отчислениях в размере 3,0% с оборота букмекерских компаний, где предполагается, что 1% из них будет направлен на социальные проекты Общественного Фонда «Қазақстан халқына», ещё 1% в фонд развития спорта «SportQory» и оставшийся 1% в Фонд при национальном олимпийском комитете РК. Все эти меры основаны на международных практиках и направлены на повышение прозрачности, доверия и эффективности регулирования отрасли», - написал мажилисмен  в Facebook.

Реализация ЕСУ (единой системы учета), по его словам, позволит вывести рынок из тени, установить единые правила и увеличить поступления в бюджет.

Он отметил, что в августе этого года стартовал  пилотный запуск системы мониторинга сети интернет, с интегрированным искусственным интеллектом, блокировавшим автоматически до 800 сайтов в сутки. Ранее это занимало у госорганов до 6 месяцев в ручном режиме. При этом ИИ-система будет продолжать развиваться и наращивать мощности по выявлению и блокировке нелегальных интернет сайтов.

«После консультации с сотрудниками фискальных органов пришел к выводу о том, что ранее опубликованные утверждения о «значительном сокращении налоговых поступлений от легального казахстанского бизнеса» в результате внедрения ЕСУ, не подтвердились.

Главная цель ЕСУ — создание прозрачной, доверенной цифровой среды для индустрии азартных игр Казахстана, а также блокировка нелегальных сайтов и онлайн-казино, продвигающих лудоманию среди населения. Механизмы работы системы прорабатываются в тесном взаимодействии с государственными органами», - пишет он в Facebook.

Государственным оператором системы является ТОО «Оператор ЕСУ», созданный при Министерстве туризма и спорта РК. Среди задач системы — идентификация граждан для предотвращения участия в азартных играх лиц, которым это запрещено законом (до 21 года, должников, лиц из списка ограниченных участников и т. д.), а также мониторинг операций в рамках законодательства об отмывании денег и противодействии финансированию терроризма.

Все права на интеллектуальную собственность создаваемой цифровой платформы принадлежат ТОО «Оператор ЕСУ» -  государственную организацию при Минтуризма и спорта.

Система будет контролировать деятельность организаторов азартных игр, обеспечивая учёт данных и защиту прав участников, а также выявлять и блокировать нелегальные площадки. По данным депутата, утечка данных с цифровой платформы исключена, поскольку все серверные мощности размещены на инфраструктуре АО «Национальные информационные технологии» и находятся под его полным контролем.

Также в своем посте Е.Бапи отметил, что после консультаций с представителями уполномоченных органов он пришел к выводу, что  информация об аффилированности ТОО «Оператор ЕСУ» и иных причастных сторон проекта с санкционными или иными иностранными субъектами не соответствует действительности.

«Я активно продолжу следить за деятельностью ЕСУ и буду информировать граждан о ходе реализации проекта. Кстати, хочу напомнить, что мною будет также опубликованы ответы государственных органов на мой депутатский запрос», - добавил он.

#депутат #законодательство #азартные игры #новшества

