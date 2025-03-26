Депутат обеспокоена проблемой утилизации медицинских отходов в республике

Мажилис,Экология
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Венера Баталова
корреспондент

В своем депутатском запросе, адресованном заместителю премьер-министра РК Ермеку Кошербаеву, депутат Мажилиса Вера Ким выразила глубокую обеспокоенность по поводу текущего состояния системы обращения с медицинскими отходами, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Парламентарий на основании проведенного анализа ситуации, выявила следующие системные проблемы.

Первое. Отсутствие эффективного контроля и необходимой инфраструктуры. Медицинские отходы, потенциально опасные источники инфекций и токсичных загрязнителей, утилизируются с серьезными нарушениями. Фиксируются случаи накопления отходов на свалках, сжигания без фильтрации, транспортировки и хранения без должного учета, а также обнаружения вблизи жилых зон и на нелегальных свалках.

Второе. Неконтролируемое сжигание медицинских отходов приводит к выбросу в атмосферу диоксинов, фуранов и тяжелых металлов, обладающих высокой токсичностью и канцерогенными свойствами. Длительное воздействие этих веществ вызывает онкологические заболевания, поражение дыхательной и иммунной системы, негативно сказывается на здоровье будущих поколений.

В-третьих, недостаточный контроль и пробелы в регулировании привели к фактическому отсутствию целостной и безопасной системы утилизации. Мораторий на проверки позволил недобросовестным компаниям складировать отходы незаконно. Некоторые подрядчики, получившие госзаказы, минимизируют расходы за счет нарушения норм утилизации.

Четвертое. Отсутствует единая цифровая платформа для отслеживания движения отходов, что создает условия для приписок и сокрытия данных. Невозможно отследить, были ли отходы утилизированы по правилам или выброшены незаконно.

Депутат отметила, что отдельную пятую проблему представляет утилизация в сельской местности. Медицинские организации в отдаленных районах не имеют лицензированных мощностей поблизости, что вынуждает их хранить отходы длительное время или перевозить на значительные расстояния. Нарушение сроков хранения и недостаточная подготовка персонала к безопасному обращению с отходами усугубляют ситуацию.

В-шестых, разобщенность контроля также осложняет процесс. Минздрав курирует медучреждения - образователи отходов, а Минэкологии — деятельность утилизирующих компаний. При этом санитарные службы не могут проверять лицензии утилизаторов, а экологи — инспектировать больницы. Также отсутствие единых требований и стандартов к деятельности утилизаторов усложняет процесс качественного закупа данных услуг, а существующая система тарифообразования позволяет недобросовестным компаниям «выигрывать» конкурсы, что приводит к появлению отходов в несанкционированных местах.

Между тем, в зарубежной практике существует успешный опыт решения этих проблем. Так, в Японии применяется электронный манифест, интегрированный в национальную информационную систему JWNET, и RFID-метки для контроля контейнеров. Эта система позволяет в реальном времени отслеживать перемещение отходов и предотвращать нарушения.

Для решения озвученных проблемных вопросов предлагается:

1. Разработать и внедрить цифровую систему мониторинга, аналогичную японскому электронному манифесту, для фиксации каждого этапа обработки отходов от медицинского учреждения до утилизации. Это позволит надзорным органам оперативно контролировать движение отходов и обеспечит прозрачность данных, необходимых для планирования мощностей. Каждый контейнер должен быть оснащен уникальным штрих-кодом или RFID-меткой для упрощения отслеживания.

2. Увеличить количество и улучшить качество объектов утилизации, особенно в сельских районах, назначить ответственных операторов для централизованного вывоза медицинских отходов и разработать график сбора от фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. Государство должно субсидировать эти транспортные рейсы, чтобы стимулировать компании к работе в отдаленных регионах.

Реализация данных мер позволит существенно укрепить систему управления медицинскими отходами в Казахстане, повысив эффективность утилизации и санитарную безопасность населения, а также снизив экологический ущерб, заключила Вера Ким.

#утилизация #депзапрос #медотходы

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