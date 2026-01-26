Депутат Мажилиса Сергей Пономарев поддержал закрепление в Конституции Казахстана гражданской ответственности за сохранение природы. Свое мнение он озвучил на третьем заседании Комиссии по Конституционной реформе, сообщает Kazpravda.kz

Скрин с архивного видео Мажилиса

Отметив важность закрепления в Основном законе страны обязанностей сохранять природу, Сергей Пономарев подчеркнул, что президентская программа «Таза Қазақстан» показала на деле, как важна защита экологии для каждого гражданина.

«Мы единый народ Казахстана и хотим жить в стабильной, комфортной и чистой стране, укрепляя государственность на исконной казахской земле. Закрепляя важность бережного отношения к природе конституционно, мы, таким образом, сохраняем высокую ответственность перед нынешним и будущим поколением», – сказал депутат.

Он отметил, что речь идет о Статье 31, в которой предлагается закрепить следующие нормы:

– граждане Республики Казахстан обязаны сохранять природу и бережно относиться к природным богатствам;

– сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью людей, влечет ответственность в соответствии с законом.

Сергей Пономарев также подчеркнул важность статьи Конституции о свободе слова, запрете цензуры и праве свободно получать и распространять информацию.

«Мы своим примером, а именно работой в прямом эфире Комиссии, демонстрируем открытость. Конституционные изменения по своей природе затрагивают основы государства и общественного договора, а значит, не могут обсуждаться в закрытом режиме. Прямые эфиры – это не просто технический формат. Это показатель доверия к обществу и готовности власти вести диалог без фильтров», – отметил он.

По его словам, в условиях, когда государство декларирует принципы «Слышащего государства» и институциональной ответственности, открытая работа Конституционной комиссии становится логичным продолжением заявленного курса.