Депутат потребовал, чтобы акимы областей и городов выходили из партии власти и назначались на один срок

Депутат Мажилиса Ерлик Омиргали требует, чтобы акимы областей и городов выходили из партии власти и назначались на один срок. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании нижней палаты Парламента РК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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По мнению депутата, одной из острейших проблем государства в прежние годы стала монополизация не только экономики, но и политики.

«Какие бы ни происходили экономические кризисы, разорения МСБ, девальвации, как бы не разрасталась пропасть между богатыми и бедными, попиралась справедливость, происходили коррупционные скандалы с акимами и министрами – все 30 лет старого Казахстана одна и та же партия этих акимов и министров – партия Nur Otan – монополизировала власть и фальсифицировала выборы», – заявил депутат, отметив, что против этой практики был направлен целый ряд конституционных инициатив президента.

Мажилисмен считает, что избиратели восприняли запрет президенту состоять в политической партии, в то же время в обществе высказываются справедливые требования применить аналогичные подходы и к акимам, поскольку на уровне областей и городов отмечается значительная концентрация власти в их руках.

«Речь идет не просто о запрете возглавлять филиалы партии, но и о выходе акимов из партии власти на период занятия должности по аналогии с президентом, а также об определении максимального однократного срока, который должен быть меньше президентского. Однако эти предложения неизменно встречают сопротивление государственных органов и партии власти», – говорит Омиргали.

Он подчеркнул, что акимы, как и глава государства, должны на своей должности служить всем гражданам своего региона, а не только своему окружению.

«Учитывая ту роль, которую играют акимы в организации любых выборов, а также тот факт, что все акимы областей и городов все предыдущие годы были членами партии Nur Otan (и в этом качестве способствовали сомнительным результатам этой партии на всех выборах), считаем, что предложения о приостановлении членства акимов в партии являются обоснованными и соответствуют духу конституционной реформы.

Предлагаем Правительству инициировать нормы о запрете акимам областей и городов состоять членами политических партий на период пребывания в этой должности и об ограничении нахождения в должности акима области и города республиканского значения одним 5-летним сроком», – озвучил мажилисмен.