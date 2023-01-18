Депутат потребовал, чтобы акимы областей и городов выходили из партии власти и назначались на один срок

Политика , Мажилис
107
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Депутат Мажилиса Ерлик Омиргали требует, чтобы акимы областей и городов выходили из партии власти и назначались на один срок. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании нижней палаты Парламента РК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

По мнению депутата, одной из острейших проблем государства в прежние годы стала монополизация не только экономики, но и политики.

«Какие бы ни происходили экономические кризисы, разорения МСБ, девальвации, как бы не разрасталась пропасть между богатыми и бедными, попиралась справедливость, происходили коррупционные скандалы с акимами и министрами – все 30 лет старого Казахстана одна и та же партия этих акимов и министров – партия Nur Otan – монополизировала власть и фальсифицировала выборы», – заявил депутат, отметив, что против этой практики был направлен целый ряд конституционных инициатив президента.

Мажилисмен считает, что избиратели восприняли запрет президенту состоять в политической партии, в то же время в обществе высказываются справедливые требования применить аналогичные подходы и к акимам, поскольку на уровне областей и городов отмечается значительная концентрация власти в их руках.

«Речь идет не просто о запрете возглавлять филиалы партии, но и о выходе акимов из партии власти на период занятия должности по аналогии с президентом, а также об определении максимального однократного срока, который должен быть меньше президентского. Однако эти предложения неизменно встречают сопротивление государственных органов и партии власти», – говорит Омиргали.

Он подчеркнул, что акимы, как и глава государства, должны на своей должности служить всем гражданам своего региона, а не только своему окружению.

«Учитывая ту роль, которую играют акимы в организации любых выборов, а также тот факт, что все акимы областей и городов все предыдущие годы были членами партии Nur Otan (и в этом качестве способствовали сомнительным результатам этой партии на всех выборах), считаем, что предложения о приостановлении членства акимов в партии являются обоснованными и соответствуют духу конституционной реформы.

Предлагаем Правительству инициировать нормы о запрете акимам областей и городов состоять членами политических партий на период пребывания в этой должности и об ограничении нахождения в должности акима области и города республиканского значения одним 5-летним сроком», – озвучил мажилисмен.

 

 

Популярное

Все
В Актау выясняют причины мощного взрыва на СТО
Понаехавшие. Что думают о Казахстане сбежавшие от войны
Ей 76 и она – профессиональный медиатор
В Петропавловске коммунальщики запретили выбрасывать новогодние елки в мусорные баки
В селах Алматинской области участились аварии на трансформаторных подстанциях
Лицо фонда «Қазақстан халқына» – его партнеры
Зимой так хочется тепла
Под крышей голубой
Функциональный протез руки для мальчика с инвалидностью с помощью 3D-принтера создал преподаватель дополнительного образования, руководитель мастерской экопроектов из Кокшетау
Ничего личного – только бизнес
Нашли и задержали
Трактор повышенной опасности
Невидимый убийца
Региональные стандарты качества и развития
Сериал – турецкий, саундтрек – казахский
Волшебные мелодии Вены
Предприниматели области Улытау обеспокоены административными барьерами, препятствующими развитию бизнеса
Человеческое отношение
Великолепная четверка
Акварельная любовь
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Конституционный суд постановил признать утратившим силу закон о первом президенте Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Инновации на развалинах аграрной науки
В ЕАЭС устранят барьеры для торговли с третьими странами
Названа причина пожара в многоэтажке Караганды
Прекращены полномочия депутата Сената Андрея Лукина
Почти 120 млрд тенге, изъятых у коррупционеров, направят на строительство и ремонт школ в Казахстане
Токаев назначил послов Казахстана в Испании, Норвегии и ЮАР
Фрукты, орехи и сухофрукты из Азербайджана будут подвергать фитосанитарному контролю в Казахстане
Шымкентский ювелир Икрамжан Рафиков признан победителем Всемирного конкурса ремесленников Global Eco Artisan Awards 2022
Касым-Жомарта Токаева проинформировали о строительстве ТЭЦ в Кокшетау
Канат Тумыш назначен заместителем министра иностранных дел РК
Роман Скляр провёл переговоры в Москве
Казахстан и Китай будут сотрудничать при ЧП в гражданской авиации
Почему уголовно-исполнительную систему Казахстана можно сравнить с утлым суденышком без парусов – об этом в эксклюзивном интервью «Казахстанской правде» рассказал доктор юридических наук, правозащитник, член Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел РК Куат Рахимбердин.
Казахстан и Швейцария будут взаимно признавать пробы драгметаллов
Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Закон Республики Казахстан
Коммунальная ломка
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвященную жизни и творчеству Абая
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана

Читайте также

Политика , Правительство
Совещание по децентрализации системы госуправления прошло в…
Мажилис , Экономика
Депутат Конуров предложил антиинфляционные меры
Международное сотрудничество , Мажилис
Казахстан и Кыргызстан определят участки деятельности погра…
Международное сотрудничество , Мажилис
Казахстан и Узбекистан смогут передавать друг другу осужден…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]