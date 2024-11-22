Депутат предложил использовать кнопочные телефоны в школах

Образование
92
Венера Баталова
корреспондент

Мажилисмен, экс-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов считает, что использование смартфонов в школах оказывает негативное влияние на концентрацию, обучение и психическое здоровье детей, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он рассказал, что не случайно во многих странах мира принимаются решения об ограничении использования смартфонов в школах.

«Многочисленные исследования подтверждают их негативное влияние на концентрацию, обучение и психическое здоровье детей. В Казахстане уже есть положительный пример — десятки школ, особенно в Астане, добровольно ввели ограничение на использование мобильных телефонов. Это правильное и эффективное решение», - написал он в Тelegram.

Он напомнил, что в прошлом году был принят закон, запрещающий использование телефонов во время уроков. Однако многие страны пошли ещё дальше.

«Например, в Великобритании и ряде других европейских стран введены более жёсткие ограничения, касающиеся использования смартфонов в школьных зданиях. Я считаю, что казахстанским школам стоит взять этот опыт на вооружение. Вместе с родителями важно открыто обсудить необходимость таких мер, чтобы создать комфортные условия для обучения и развития детей», - заявил он.

Депутат  предлагает разрешить использование только кнопочных телефонов без доступа к социальным сетям или часов для связи с родителями, а также обеспечить зоны хранения смартфонов в школах, чтобы дети могли использовать их только в экстренных случаях.

Мажилисмен уверен, что что создание ясных правил и мер контроля позволит сократить вред, который смартфоны могут наносить в образовательной среде, и сосредоточиться на главном — качественном обучении и воспитании.

#депутат #обучение #смартфоны

Популярное

Все
Дорога всегда прокормит
Что нужно молодым ученым для реализации потенциала?
Воплощают на деле бизнес-идеи
Ученые NU разработали качественный онлайн-переводчик
За силу духа
К числу пассажиров аэропорта Алматы добавился ноль
«Горит пятно простого кумача над обгорелым куполом Рейхстага...»
Друзья-казахи называют его Серикбай
Обучение через игру внедряет креативный педагог
Не надо усложнять!
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Жизнь на грани невозможного
URKER: история успеха
Закон Республики Казахстан
Родом из Казахстана
Начался сезон лавин
Приоритетной задачей остается исполнение социальных обязательств
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
На первом аграрном форуме чествовали лучших
Повысить статус и полномочия сельских акимов
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Какой будет погода этой зимой в Казахстане
Экологическая акция «Сдавай пакет – спасай планету!» прошла в Петропавловске
14-летняя тяжелоатлетка из Талдыкоргана стала чемпионкой РК среди взрослых
Глава государства посетил выставку сельхозтоваропроизводителей
Кызылординский рис: от поля до стола
Общественный контроль не помешает
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Год большой работы и серьезных наград
Дружба – мотив серьезный
Эволюционирует «ныряющая» нить
Майк Тайсон ударил Джейка Пола на финальной дуэли взглядов
АПК должен стать одним из основных драйверов экономического роста
Полный текст выступления президента на первом Форуме работников сельского хозяйства
Спрос на автогаз превышает предложение
Ерлан Карин встретился с делегацией Вьетнама
Путешествие длиною в жизнь
Токаев назначил ряд послов
Миссия – создавать учебники
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Премий для госслужащих больше не будет
Реконструкция близится к завершению
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Чеченка с казахской душой
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань

Читайте также

Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвал…
Почти 60 школ оштрафовали в РК за отсутствие лицензии
Ученые NU разработали качественный онлайн-переводчик
Карьерный эксперт прокомментировал запрет на смартфоны в шк…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]