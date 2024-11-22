Депутат предложил использовать кнопочные телефоны в школах

Мажилисмен, экс-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов считает , что использование смартфонов в школах оказывает негативное влияние на концентрацию, обучение и психическое здоровье детей, передает Kazpravda.kz

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Он рассказал, что не случайно во многих странах мира принимаются решения об ограничении использования смартфонов в школах.

«Многочисленные исследования подтверждают их негативное влияние на концентрацию, обучение и психическое здоровье детей. В Казахстане уже есть положительный пример — десятки школ, особенно в Астане, добровольно ввели ограничение на использование мобильных телефонов. Это правильное и эффективное решение», - написал он в Тelegram.

Он напомнил, что в прошлом году был принят закон, запрещающий использование телефонов во время уроков. Однако многие страны пошли ещё дальше.

«Например, в Великобритании и ряде других европейских стран введены более жёсткие ограничения, касающиеся использования смартфонов в школьных зданиях. Я считаю, что казахстанским школам стоит взять этот опыт на вооружение. Вместе с родителями важно открыто обсудить необходимость таких мер, чтобы создать комфортные условия для обучения и развития детей», - заявил он.

Депутат предлагает разрешить использование только кнопочных телефонов без доступа к социальным сетям или часов для связи с родителями, а также обеспечить зоны хранения смартфонов в школах, чтобы дети могли использовать их только в экстренных случаях.

Мажилисмен уверен, что что создание ясных правил и мер контроля позволит сократить вред, который смартфоны могут наносить в образовательной среде, и сосредоточиться на главном — качественном обучении и воспитании.