В рамках конституционной реформы каждая принимаемая норма напрямую влияет на то, в каком обществе будет жить будущее поколение. Об этом заявил депутат Мажилиса, руководитель фракции партии «Ауыл» Серик Егизбаев на третьем заседании Комиссии по конституционной реформе, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат отметил, что конституционная реформа закладывает правовую основу концепции «Государство, слышащее голос народа».

«Если обратиться к истории, то и при принятии «Жеты жаргы»,, и при ежедневных советах на Культобе главной целью были единство и справедливость страны. Сегодня ключевая задача нашей политической реформы — создание безупречной законодательной системы, защищающей интересы народа и выдерживающей испытание временем. Это не просто упорядочивание документов, это ответственный шаг, определяющий судьбу страны», — заявил Серик Егизбаев.

Ключевым стратегическим шагом является переход к однопалатной модели парламента и полный переход избирательной системы на пропорциональную основу, то есть на партийные списки.

«Если раньше депутат нес ответственность лишь как отдельная личность, то теперь он будет выступать от имени крупной политической организации, с чёткой идеологией и партийной программой. Отказ Главы государства от собственных квот и передача полномочий Парламенту — это большое доверие и высокая ответственность, возложенные на политические партии», — добавил депутат.

В январе депутатская группа партии «Ауыл» посетила все 20 регионов страны и провела встречи с аграриями.

«Даже в самых отдалённых сёлах жители внимательно следят за работой Парламента и Правительства. Более двух тысяч предложений, поступивших по конституционной реформе, — это не просто статистика. Это прямой запрос общества на обновление, усиление демократических инициатив и справедливость. Народ ждёт, народ доверяет, и мы не имеем права не оправдать эти ожидания. Народный аманат требует от нас не просто обновить правовую систему, но наполнить её принципиально новым, современным содержанием», — отметил член Комиссии.

Депутат также Мажилиса предложил закрепить экологические ценности на уровне Конституции как национальный приоритет, принять преамбулу Конституции в новой редакции, внести в статью 31 обязанность граждан по сохранению природы, а также усилить полномочия по регулированию законодательства в сфере охраны окружающей среды в рамках статьи 61.