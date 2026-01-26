Депутат предложил закрепить экологические ценности в Конституции в качестве национального приоритета

Конституционная реформа
135
Дана Аменова
специальный корреспондент

В рамках конституционной реформы каждая принимаемая норма напрямую влияет на то, в каком обществе будет жить будущее поколение. Об этом заявил депутат Мажилиса, руководитель фракции партии «Ауыл» Серик Егизбаев на третьем заседании Комиссии по конституционной реформе, сообщает Kazpravda.kz  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат отметил, что конституционная реформа закладывает правовую основу концепции «Государство, слышащее голос народа».

«Если обратиться к истории, то и при принятии «Жеты жаргы»,, и при ежедневных советах на Культобе главной целью были единство и справедливость страны. Сегодня ключевая задача нашей политической реформы — создание безупречной законодательной системы, защищающей интересы народа и выдерживающей испытание временем. Это не просто упорядочивание документов, это ответственный шаг, определяющий судьбу страны», — заявил Серик Егизбаев.

Ключевым стратегическим шагом является переход к однопалатной модели парламента и полный переход избирательной системы на пропорциональную основу, то есть на партийные списки.

«Если раньше депутат нес ответственность лишь как отдельная личность, то теперь он будет выступать от имени крупной политической организации, с чёткой идеологией и партийной программой. Отказ Главы государства от собственных квот и передача полномочий Парламенту — это большое доверие и высокая ответственность, возложенные на политические партии», — добавил депутат.

В январе депутатская группа партии «Ауыл» посетила все 20 регионов страны и провела встречи с аграриями.

«Даже в самых отдалённых сёлах жители внимательно следят за работой Парламента и Правительства. Более двух тысяч предложений, поступивших по конституционной реформе, — это не просто статистика. Это прямой запрос общества на обновление, усиление демократических инициатив и справедливость. Народ ждёт, народ доверяет, и мы не имеем права не оправдать эти ожидания. Народный аманат требует от нас не просто обновить правовую систему, но наполнить её принципиально новым, современным содержанием», — отметил член Комиссии.

Депутат также Мажилиса предложил закрепить экологические ценности на уровне Конституции как национальный приоритет, принять преамбулу Конституции в новой редакции, внести в статью 31 обязанность граждан по сохранению природы, а также усилить полномочия по регулированию законодательства в сфере охраны окружающей среды в рамках статьи 61.

#мажилис #экология #ценности #конституция #приоритет #Серик Егизбаев

Популярное

Все
В Казахстане предложили конституционно закрепить отделение религии от государства
Первому казахскому дипломату Назиру Торекулову посвятили музей в Астане
Серик Сапиев разъяснил причину конфликта со своим замом
Режим ЧС объявлен в США из-за зимнего шторма
В Казахстане микро- и малый бизнес начал работу с «чистого листа»
Конституционная комиссия на втором заседании обсудила разделы «Құрылтай» и «Халық кеңесі»
Редкую операцию на сердце беременной женщине провели в Алматы
Казахстанские каратисты завершили турнир Премьер-лиги с золотыми медалями
Бектенов обсудил с Ларденом ситуации на Тенгизе и КТК
Снежанна Имашева: Преамбула Конституции — это идейно-моральное ядро Основного закона
Министр юстиции: изменения в Конституцию повысят предсказуемость и последовательность действий государства
Как Минздрав устраняет нарушения после аудита ВАП
Фигурист Шайдоров вошёл в ТОП-5 на чемпионате четырёх континентов
Глава государства провел совещание в Генеральной прокуратуре
Цена на золото побила новый рекорд
КНБ пресек схему фиктивного производства медоборудования в «OrdaMed»
Более 1 млн домов остались без электричества в США из-за снежной бури
Алан Курмангалиев завоевал медали на турнире по настольному теннису в Катаре
Аким Карагандинской области высказался об инциденте в управлении спорта
Мусороперерабатывающий завод в Астане завышал цены на сортировку отходов
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Лишенного прав водителя задержали в наркотическом опьянении в Павлодаре
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Астане прошли крещенские купания
Все дело в пене из полиуретана
На курултае в Кызылорде Токаев выступит с речью о дальнейшем развитии Казахстана
Водителя, имевшего 155 нарушений ПДД, задержали в Жамбылской области
Олимпиада в прямом эфире
Карагандинский стадион «Шахтёр» готовят к требованиям UEFA
Борьба со смогом требует научно обоснованного подхода
Жительница Жаркента избила привязанного к батарее маленького сына
Мороженое из верблюжьего молока делают в сельской глубинке
Оксфордский хаб откроется в Астане
В Алматы сносят 4-этажное здание
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать

Читайте также

Казахстан делает цивилизационный выбор – Исидор Борчашвили
Айдарбек Ходжаназаров: Конституционная реформа ориентирован…
Функционал будущего Парламента вырастет более чем в полтора…
«Закон и порядок» станут основой Справедливого Казахстана –…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]