Фото: Kazpravda.kz
Мажилис , Спорт
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Депутат Мажилиса Константин Авершин просит восстановить подушевое финансирование детских спортивных секций и творческих кружков и продолжить работу по утвержденным ранее тарифам подушевого финансирования программы Артспорт. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Депутат напомнил, что Концепцию финансирования сферы массового детского спорта и творчества еще в 2020 году озвучил в послании Президент Казахстана.

«С мая 2021 года при активном участии гражданского общества, предпринимателей, родителей казахстанских детей, данная реформа начала активно воплощаться в жизнь. Это было революционное решение, показавшее реальную заботу государства о развитии творческого и спортивного потенциалов детей, вне зависимости от благосостояния семей. Но, как говорится, может и хотели как лучше, но получилось как всегда», - сказал депутат.

Он констатировал, что халатное отношение операторов в лице региональных управлений культуры и спорта к реализации программы привело к тому, что уже в октябре 2021 года выдача ваучеров детям была приостановлена по причине недостаточного выделения средств. На 2022 год вновь не были предусмотрены достаточные средства для детского творческого и спортивного заказа, хотя каждый оператор управления культуры и спорта прекрасно знал количество занимающихся детей на конец 2021 года, и количество тех, кто стоит в очереди на ваучеры, а ряд операторов госзаказа не внесли в начале года свой бюджет на портал автоматического распределения ваучеров, не контролировали их выдачу, чем допустили расход выделенного бюджета в первые месяцы года, и вообще остановили финансирование, оставив даже тех детей, кто уже занимался, без всех секций и кружков.

«Эти крайне негативные действия акиматов сопровождаются попытками Министерства культуры и спорта изменить действующие НПА в сторону ухудшения: снижение подушевого тарифа для мегаполисов и областных центров на 30%, а для районных центров и сел на 50%, уменьшение количества кружков и секций для одного ребенка с двух до одного, снижение количества видов спорта и творчества в два раза, введение госконтроля и госрегулирования со стороны чиновников. При этом миллиардные бюджеты профессиональных клубов остаются для чиновников «священной коровой». Как результат – реализация инициативы Президента сорвана государственными органами, дети, получившие импульс в творческом и спортивном развитии, остались ни с чем. Более 27 тысяч тренеров и педагогов рискуют остаться без работы, возмущенные родители осаждают акиматы и министерства. Надо учитывать, что программой было охвачено 500 тыс. детей, среди семей которых растет сейчас социальное напряжение. При этом чиновники от культуры и спорта прикрываются голословными обвинениями о недобросовестности поставщиков, хотя в этом должны разбираться профильные ведомства», - отметил Константин Авершин.

Более того, констатировал он, инициированные Министерством культуры и спорта в Нур-Султане общественные слушания по вопросам реализации программы подушевого финансирования государственного и культурного заказов, для участия в которых приехало более 300 человек со всех регионов Казахстана, самим же министерством были проигнорированы.

«Заявленный как модератор вице-министр на данные слушания явиться не соизволил. Хотя Министерство культуры – это не прачечная, и элементарное чувство этики у вице-министра должно присутствовать. Но он направил вместо себя сотрудников, не обладающих ни информацией, ни компетенцией, наглядно показав свое отношение к народу. Такие действия чиновников дискредитируют политику Главы государства и демонстрируют наплевательское отношение к концепции «слышащего государства», - считает депутат.

В этой связи он требует восстановить подушевое финансирование детских спортивных секций и творческих кружков, продолжить работу по утвержденным ранее тарифам подушевого финансирования программы Артспорт, ввести реестр добросовестных поставщиков услуг по программе Артспорт, усилить контроль за фактическим посещением секций и творческих кружков.

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