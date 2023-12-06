Парламентарий требует защитить продавцов рынка, владелицей которого была Анипа Назарбаева

Скандалы
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев в своем депутатском запросе, озвученном на пленарном заседании палаты, потребовал защитить права продавцов алматинского рынка «Кенжехан», владелицей которого была родная сестра первого президента РК Анипа Назарбаева, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса

«Поводом для депутатского запроса стали буквально боль и мольбы наших граждан, которые работают на знаменитом рынке Алматы. Они работают в контейнерах с рассвета до заката, в зной, холод. Но хозяева рынка сделали из них объект грабежа.

В письме, адресованном нам, продавцы рынка «Кенжехан» написали все свои проблемы. Большинство из них не могут вернуть свои средства. На наше имя поступило заявление, в котором говорится, что в последние 10 лет владельцем рынка «Кенжехан» была Анипа Абишевна Назарбаева. Ее окружение продавало каждое торговое место за 10 тысяч долларов без заключения договора купли-продажи, только с выдачей паспорта контейнера. Просивших договоры окружение заверяло, что будут владеть базаром вечно. На этом базаре около 1 тысячи контейнеров.

Далее, согласно имеющейся информации, этот рынок перешел в ТОО «Тероконсалтинг» гражданину Розенбергу. Говорят, что после этого новые владельцы рынка требовали, чтобы торговцы покупали места по второму разу за 325 тысяч тенге. Кроме того, они должны были заключать эти соглашения на рынке у одного нотариуса за 43 тысячи тенге. Также в письме говорится, что каждый владелец контейнера оплачивает в месяц 50 500 тенге, на рынке нет никакого порядка (перевод с государственного языка – прим. авт.)», – сказал депутат.

В этой связи Сарсенгалиев требует вернуть оплату за контейнеры, которую продавцы оплатили, когда владелицей рынка была Анипа Назарбаева. Также депутат просит проверить законность действий бывших и нынешних владельцев рынка.

«На начало года в Казахстане зарегистрировано 722 рынка, нельзя сказать, что на всех рынках полностью соблюдается законность. И многие не решаются открыто говорить, просят, чтобы работу рынков проверяли именно в соответствии с законом», – добавил мажилисмен. 

 

 

#мажилис #Парламент #Алматы #рынок #продавцы

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