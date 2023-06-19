Депутат заявил о подтасовке Минсельхозом статданных по производству продуктов

Мажилис, Сельское хозяйство
80
Тусупбекова Лаура
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Депутат Мажилиса Парламента Казахстана уличил Министерство сельского хозяйства РК в подтасовке статистических данных по производству продуктов питания, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: пресс-служба Мажилиса

По словам депутата Мажилиса, председателя комитета по аграрным вопросам Серика Егизбаева, принимаемые Правительством меры теряют эффективность из-за недостоверной статистики, и это стало уже системной проблемой всей отрасли.

«Статистические данные не отражают реальное положение дел в отрасли. Так, по цифрам мы производим достаточный объем картофеля, но при этом продолжаем его импортировать. Только за март-июнь этого года из Пакистана будет импортировано 120 тысяч тонн картофеля. Статистика по производству сельхозпродукции завышена! Такой ситуации способствует многолетнее негласное соревнование между акиматами из-за оценки эффективности их деятельности», – заявил депутат.

Также он констатировал несогласованность и неэффективность совместных действий центральных государственных органов и местных исполнительных органов.

«Например, Министерство экологии и природных ресурсов несогласованно принимает решения в вопросах водообеспечения, Министерство энергетики – в вопросах своевременных поставок и поддерживающих сельхозтоваропроизводителей (СХТП) тарифов на энергоносители (уголь, газ, электроэнергия, ГСМ), Министерство торговли и интеграции совместно с Министерством сельского хозяйства – в вопросах импорта и экспорта, организации взаимодействия с торговыми сетями, акиматы никак не наладят эффективную работу СПК и в первую очередь организацию сервисно-заготовительной сети на селе. А Минсельхоз так и не стал главным защитником интересов сельхозтоваропроизводителей и действенным координатором государственных органов, – добавил Егизбаев.

Он предложил изменить правила оценки деятельности местных исполнительных органов, а также пересмотреть подход по учету и сбору сведений для обеспечения достоверности статистических данных.

#мажилис #Парламент #депутат #сельское хозяйство #Минсельхоз #АПК #критика

Популярное

Все
Говорили открыто и откровенно
Полвека, а может быть и больше, понадобится на восстановление леса в области Абай
Казахстанская анимационная лента «Бесік жыры» признана лучшей на фестивале Roshani International Film Festival 2023 (Индия)
Полмиллиарда тенге собрали для пострадавших от лесного пожара в области Абай
Сохранять единство и идти вперед
Базовые ценности
Нужны эксперты и аналитики
Зараза
Казахстан – Германия: новый этап устойчивого партнерства
Автоматизированная система госконтроля бизнеса заработает с 2024 года в Казахстане
Регистрация авто по поддельным документам: преступные группы задержаны в трех регионах РК
Заведено уголовное дело по факту захвата заложников в банке в Астане
Указ Президента Республики Казахстан
Подарить дорогу ввысь
Учителя обвинили в приставании к школьнице в Экибастузе
Касым-Жомарт Токаев: Мы сотворим свой казахский ренессанс и собственную эпоху реформации
Защищают небо на земле
Заслон – наркотикам, эффективность – судам
Крокодилы, бегемоты…
Кино со смыслом
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Любого, кто протягивает руку помощи нуждающемуся, можно назвать волонтером
В области Абай на тушении лесного пожара работают 14 вертолетов
Экс-главу отдела образования Талдыкоргана нашли мертвой
БАКАД запустили в Алматинской области
Хроническое отсутствие воды в кранах вынудило жильцов некоторых жилых комплексов Астаны выйти на стихийные митинги с перекрыванием дорог
Пожарная машина из Караганды сгорела в Семее
На Республиканском форуме государственных обвинителей, который прошел недавно в стенах Генеральной прокуратуры, в очередной раз был поднят вопрос равноправия адвокатов и прокуроров
Видео с заготовками для розжига деревьев в лесу не имеет отношения к области Абай – акимат
Институт суда присяжных расширяет подсудность: все больше категорий уголовных дел рассматриваются судом с участием народных представителей
Вот уже несколько дней вся страна переживает трагедию, развернувшуюся в области Абай. Огонь не намерен отступать, борьбу с ним продолжают вести пожарные расчеты, военные и добровольцы
Сенаторы почтили память погибших в Абайской области минутой молчания
Ситуация с пожаром в Абайской области на 12 июня
Строить себе дом заставлял начальник подчиненных в Кызылординской области
Скончался бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони
Токаев выразил соболезнования премьер-министру Италии в связи с кончиной Сильвио Берлускони
Инфляция в нынешнем мае в нашей стране составила 15,9% и замедлилась на 0,9%
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
Роль истории в жизни общества
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)
Казахстанская школьница придумала новую математическую таблицу
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Тернистый путь к знаниям

Читайте также

Совместное заседание палат Парламента РК состоится 20 июня
Землю, незаконно выданную бизнесмену из списка Forbes, верн…
Вывозятся на свалки и растаскиваются собаками – сенатор о ш…
Техника в лизинг и дешевое финансирование – Жумангарин пров…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]