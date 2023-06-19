Депутат заявил о подтасовке Минсельхозом статданных по производству продуктов

Фото: пресс-служба Мажилиса

По словам депутата Мажилиса, председателя комитета по аграрным вопросам Серика Егизбаева, принимаемые Правительством меры теряют эффективность из-за недостоверной статистики, и это стало уже системной проблемой всей отрасли.

«Статистические данные не отражают реальное положение дел в отрасли. Так, по цифрам мы производим достаточный объем картофеля, но при этом продолжаем его импортировать. Только за март-июнь этого года из Пакистана будет импортировано 120 тысяч тонн картофеля. Статистика по производству сельхозпродукции завышена! Такой ситуации способствует многолетнее негласное соревнование между акиматами из-за оценки эффективности их деятельности», – заявил депутат.

Также он констатировал несогласованность и неэффективность совместных действий центральных государственных органов и местных исполнительных органов.

«Например, Министерство экологии и природных ресурсов несогласованно принимает решения в вопросах водообеспечения, Министерство энергетики – в вопросах своевременных поставок и поддерживающих сельхозтоваропроизводителей (СХТП) тарифов на энергоносители (уголь, газ, электроэнергия, ГСМ), Министерство торговли и интеграции совместно с Министерством сельского хозяйства – в вопросах импорта и экспорта, организации взаимодействия с торговыми сетями, акиматы никак не наладят эффективную работу СПК и в первую очередь организацию сервисно-заготовительной сети на селе. А Минсельхоз так и не стал главным защитником интересов сельхозтоваропроизводителей и действенным координатором государственных органов, – добавил Егизбаев.

Он предложил изменить правила оценки деятельности местных исполнительных органов, а также пересмотреть подход по учету и сбору сведений для обеспечения достоверности статистических данных.