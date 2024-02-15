«Это курсовая работа студента, а не строительный кодекс» – депутат

Парламент
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Гульмира Кунапия
корреспондент

По их оценке, он не отвечает поручению президента, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса

Напомним, позавчера в Мажилисе вице-министр промышленности и строительства Тимур Карагойшин презентовал проект строительного кодекса.

Ранее глава государства в ходе расширенного заседания правительства отмечал, что в строительной отрасли отсутствует эффективное регулирование. Токаев напомнил, что поручение разработать Градостроительный кодекс прозвучало полтора года назад.

– В мой адрес поступает много обращений от экспертов и бизнес-сообщества о том, что проект кодекса не отвечает поставленной задаче, представляет собой свод уже действующих норм, не содержит новых подходов и решений. Поэтому проект нужно основательно доработать, – отметил он.

Вице-президент Союза архитекторов РК Серик Рустамбеков сетует на то, что разработчик проекта – Минпром РК после послания президента в спешке вносит документ в парламент.

– Они берут нормы, которые существуют, и их, с незначительными изменениями, в пожарном порядке отдают в Мажилис до нового года. К тому же Касым-Жомарт Токаев давал поручение разработать Градостроительный кодекс. Однако без вразумительных обоснований разработчик презентовал Строительный кодекс, – заметил архитектор.

На взгляд эксперта, представленный проект – свод существующих действующих законов, в котором больше трети норм не имеют отношения к градостроительству.

– Любая застройка на территории страны состоит из уровней и начинается с проектирования генсхемы республики, далее разрабатывается региональная схема расселения, после – схема агломераций, затем следуют генпланы городов и населенных пунктов. Следующий уровень проектирования – это отдельные градостроительные комплексы, архитектурные градостроительные ансамбли, отдельные здания и сооружения, и только потом начинается строительство. В данном случае этим документом Минпром выводит конечный этап на главный. Хотя все основные идеи строительства, вся его экономика, принципиальные технические решения закладываются на стадии проекта. Строительство – это всего лишь добросовестное исполнение чертежей, – пояснил Серик Рустамбеков.

Архитектор убежден, что кодекс перегружен нормами из сфер, не относящихся к проектированию. В частности, нормами об индивидуальном жилищном строительстве, долевом строительстве, сейсмике.

– Проектно-строительная деятельность регулируется более 2,5 тыс. документов и НПА. А разработчик пытается сварить их в одном котле. Хотя необходимые изменения в эти сферы можно внести через действующие законы. Объем ни одного градостроительного кодекса, в том числе стран СНГ, не превышает 100 статей, в рассматриваемом проекте их более 240, – отметил Серик Рустамбеков.

По его мнению, сейчас бессмысленно обсуждать внесенный проект постатейно, если он концептуально неверный.

– Мы будем добиваться возвращения проекта кодекса на доработку назад в правительство. Потому что дорабатывать этот вариант проекта в рабочем порядке в составе 130 человек рабочей группы с разным уровнем подготовки, разной квалификации, будет противоречием здравому смыслу, – заключил эксперт.

Депутат Бакытжан Базарбек убежден, что кодекс не отвечает существующим рискам и не защищает людей.

– Я бы не хотел, чтобы вы питали иллюзии, что этот кодекс – что-то новое. Тут ничего нового нет. Это курсовая работа студента, и ее преподносят нам как строительный кодекс. Я изучил этот законопроект вдоль и поперек. Вопросов стало больше, чем было, – заметил депутат.

Он напомнил о семье, погибшей под оплывнем недавно в Алматы.

– Научная общественность говорила, и мы надеялись, что в новом кодексе запретят устанавливать общественную зону на селе- оползне опасных участках. Но эта статья тоже осталась в интересах застройщиков. Также по этому закону непонятно, как будут разрабатываться градостроительные проекты.

Неоднократно общественность говорила, что некачественные ЖК вводят в эксплуатацию, потому что отменили комиссионную приемку из-за коррупционных рисков. Мы не раз обсуждали необходимость включить сейсмоаудит до приемки в эксплуатацию, министерство эти предложение получило, но в имеющейся редакции кодекса копируются нормы, по которым застройщики также оставят при себе «ручные авторские технадзоры», и ни за что никто не будет отвечать, - заявил спикер.

Также, по оценке депутата, министерство вопреки поручению президента о демонополизации, планирует «загнать всю негосударственную экспертизу в государственную».

– Кроме того, проект вводит механизм оценки сейсмоопасности, но не отвечает на вопрос, как оценка будет влиять на завершенный объект, то есть это формальная норма, – считает депутат.

Мажилисмен Асхат Айбагамбетов также считает, что в парламент был внесен «сырой» проект строительного кодекс, и он нуждается в серьезной доработке.

– К сожалению, на большинство заданных вопросов на презентации законопроекта адекватные ответы не были получены. Хаотичная застройка населенных пунктов, отсутствие прозрачности, бесконечные корректировки проектов детальной планировки, удорожание проектно-сметной документации и проблемы с дальнейшей корректировкой, строительство так называемых «человейников» без наличия в шаговой доступности школ, детских садов, больниц, скверов, а также проблемы с приемкой в эксплуатацию построенных объектов, излишняя либерализация в погоне за мифическими рейтингами вроде Doing Business, технадзора и выдачи разрешений – эти и другие вопросы сегодня были подняты депутатами на презентации данного законопроекта, – поделился депутат.

#депутаты #проект #критика #Строительный кодекс #Градострительный кодекс

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