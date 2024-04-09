Депутаты Мажилиса держат ситуацию в подтопленных регионах на своем контроле

Депутаты Мажилиса работают во всех затронутых паводками регионах. Мажилисмены оказывают содействие в ликвидации последствий стихийного бедствия, находятся на постоянной связи с жителями и привозят гуманитарную помощь

Фото: пресс служба Мажилиса РК

Депутаты Мажилиса Адиль Жубанов и Едиль Жанбыршин встретились с жителями Атырауской области. На сегодня в регионе в зоне подтопления остаются Жылыойский и Кызылкогинский районы. Для ликвидации паводка мобилизованы ресурсы местных органов власти, частных предприятий и вооружённых сил, работают областные и районные штабы.

«Большая вода не приходила сюда десятилетиями. Поэтому земли были переданы в частные хозяйства, а естественные каналы закрыты. Кроме того, проложены нефтепроводы для транспортировки нефти с моря. Всё это препятствует естественному потоку воды. Наша цель сейчас – спасти город Атырау от паводковых вод, которые идут из России. Для этого интенсивно ведется строительство и укрепление дамб вдоль реки Жайык в Индерском и Махамбетском районах», – рассказал Адиль Жубанов.

В ходе поездки депутаты ознакомились с работой канала «Соколок», который строят атырауские активисты, и 20-километровой плотины внутри города. По словам акима Махамбетского района, 17 из 21 населённого пункта расположены на берегу реки Жайык. 85 км плотины из 100 запланированных уже построены.

Депутат Мажилиса Едиль Жанбыршин обсудил с жителями меры по защите от паводков собственными силами. Для предотвращения затопления важно окружить каждое село дамбами, а также сделать запасы медикаментов, продуктов питания и топлива.

Мажилисмен Ринат Заитов посетил Аксуатский район области Абай. Вместе с акимом района он осмотрел повреждённый в результате паводков мост через реку Богас и дорогу областного значения «Сатбаев – Аксуат», обсудил предстоящие работы по их восстановлению.

Мост, ведущий из Аксуата в село Киндикты, был размыт из-за разлива реки Богас, временно прервано дорожное сообщение с райцентром. Однако местные исполнительные органы начали исправлять ситуацию в срочном порядке.

В рамках поездки по регионам депутаты Айна Мусралимова и Даулет Мукаев посетили несколько районов Акмолинской области. Ситуация в селе Жибек Жолы Аршалынского района сейчас осложнилась из-за разлива реки Нура. Уровень воды замеряется каждые два часа. Из 35 тысяч мешков с песком была построена дамба, мобилизованы 50 единиц спецтехники.

Далее депутаты ознакомились с ситуацией в селе Талапкер Целиноградского района. Хотя несколько дней назад дворы были затоплены, сейчас ситуация стабилизировалась.

В свою очередь мажилисмены Казыбек Алишев и Аскар Садыков встретились с жителями села Кумсай Актюбинской области. Здесь затоплены 39 домов, 1 фермерское хозяйство и 1 бизнес-объект. В настоящее время 27 домов в посёлке непригодны для проживания.

Ранее в ходе встречи с депутатами Мажилиса сельчане заявили, что не желают оставлять жильё и скот. Кумсайцы просили содействия в обеспечении их тёплыми вагонами, где они могли бы жить до момента возведения новых домов. Сейчас такие вагоны доставлены в село и подключены к электричеству, депутаты контролируют расселение жителей и оказывают всю необходимую помощь.

Угроза переполнения двух водохранилищ в Актобе исчезла. Для пострадавших собрано около 300 тонн гуманитарной помощи. 206 человек получили единовременные социальные выплаты на сумму 64 млн тенге. Продолжаются работы по восстановлению прерванного дорожного сообщения с 11 населёнными пунктами.