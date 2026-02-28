А также подчеркнули важность предстоящего общенационального референдума

Фото: КТЖ

В филиале КТЖ состоялась встреча с парламентариями Айгуль Куспан и Олжасом Куспековым, посвященная разъяснению поправок в Конституцию и значимости предстоящего общенационального референдума, сообщает Kazpravda.kz

В мероприятии также принял участие директор филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Центр оценки и развития персонала железнодорожного транспорта» Мурат Мусин, а также работники стальной магистрали.

В своем выступлении Айгуль Куспан подробно осветила международное значение конституционных преобразований, подчеркнув, что обновленный Основной закон станет фундаментом для защиты прав человека и демократического развития общества.

Олжас Куспеков, в свою очередь, разъяснил механизмы укрепления системы государственного управления.

Железнодорожники проявили высокую активность, отметив, что предстоящий референдум - это важнейший шаг в строительстве «Справедливого Казахстана», требующий осознанного участия каждого сотрудника.