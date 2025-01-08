Депутаты Мажилиса обсудили проблемные вопросы строительства Дома культуры в Алматинской области

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Депутаты фракции AMANAT в Мажилисе Жанарбек Ашимжанов, Максим Рожин и Максат Толыкбай посетили село Отеген батыр Илийского района, где ознакомились с ходом строительства Дома культуры

Фото: пресс служба Мажилиса РК

Они встретились с представителями местной власти и подрядной компании, обсудили проблемные вопросы выполнения работ и финансирования.

Строительство Дома культуры на 400 мест в селе Отеген батыр длится уже несколько лет. Объект, строительство которого было начато в 2022 году, должен был быть сдан в эксплуатацию в июне 2023 года. Однако на сегодня работы выполнены лишь частично. На завершение строительства не хватает более 800 млн тенге. Действия ответственных государственных структур и неправильное освоение средств привлекли внимание депутатов Мажилиса.

По словам Максима Рожина, проект изначально был составлен с ошибками. Были неправильно спроектированы входные группы, возникли споры по вопросам земельного участка. Финансирование не было своевременно выделено, подрядчик продолжал работы за счёт собственных средств. В результате стоимость строительства значительно увеличилась.

- Это очень важный проект для социального развития региона. Стоимость объекта утверждена в размере 2,2 млрд тенге. Финансирование осуществляется поэтапно. Работы выполнены не на должном уровне. В 2023 году объект должен был быть сдан, но готовность составляет всего 50%. Строительство остановлено. Здесь явно наблюдается недостаток контроля. Если населению дали обещание, его выполнение – наша общая задача. Мы возьмём этот вопрос под строгий контроль и будем требовать конкретных действий от всех ответственных сторон, – подчеркнул депутат.

По информации руководителя Илийского районного отдела строительства Айдоса Кунесбая, в 2022 году были выделены 150,1 млн тенге, в 2023 году – 857,6 млн тенге.

– В этом году выделены 225 млн тенге. В связи с дополнительными расходами в июне 2023 года были выделены ещё 404 млн тенге. Несмотря на это, строительство не завершено в установленные сроки. В апреле прошлого года был подписан очередной договор о продлении сроков, окончание проекта перенесено на июль 2025 года. На данный момент для полного завершения строительства требуются дополнительно 805 млн тенге, – сообщил Айдос Кунесбай.

В настоящее время вопрос о выделении необходимых средств для завершения строительства направлен в бюджетную комиссию Алматинской области.

Стоит отметить, что в рамках предвыборной программы партии AMANAT до 2027 года в области планируется строительство 25 домов культуры и капитальный ремонт 27 культурных объектов. В текущем году ведётся строительство девяти домов культуры, ещё в шести проводится капитальный ремонт.

#мажилис #Алматы #депутат #регион

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