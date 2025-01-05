Депутаты Мажилиса осмотрели новую комфортную школу в Астане

Мажилисмены от партии «AMANAT» Павел Казанцев, Самат Нуртаза и Нартай Сарсенгалиев ознакомились с готовностью к работе новой комфортной школы в жилом массиве Уркер в городе Астане

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Дефицит школьных мест в жилом массиве Уркер беспокоил местных жителей на протяжении многих лет. Однако вопрос был снят с повестки дня со сдачей в эксплуатацию школы нового образца, построенной в рамкахпредвыборной программы партии «AMANAT». Она распахнёт свои двери для 2 тысяч учеников уже 9 января.

Как в ходе осмотра объекта отметил Павел Казанцев, одним из важнейших приоритетов инициированного президентом национального проекта «Комфортная школа» является поддержка отечественных производителей товаров и услуг. В частности, главное требование к застройщикам – наличие не менее 70% местного содержания.

– Регулируемая мебель, оборудование, стройматериалы – практически полностью отечественного производства, на 90% казахстанское. Такой подход стратегически важен, так как использование продукции, произведённой в Казахстане, способствует росту национальной экономики. Это же наши рабочие места, оборот экономики, денег, это всё здесь, – подчеркнул Павел Казанцев.

В свою очередь Самат Нуртаза обратил внимание на то, что темпы демографического роста в стране являются серьёзным вызовом для системы образования, поэтому нехватка мест в школах – одна из наиболее актуальных проблем.

– Данная школа №33 будет носить имя выдающегося певца Амре Кашаубаева. Приятно заметить, что в здании особое внимание уделено безопасности учащихся. Благодаря инициативе главы государства в рамках нацпроекта такие школы будут строиться и в отдалённых населённых пунктах страны, – отметил депутат.

В Астане уже открыты 11 комфортных школ. Всего в рамках нацпроекта в столице построят 24 школы нового образца для 90 тысяч школьников.