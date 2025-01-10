Депутаты Мажилиса посетили Павлодарский машиностроительный завод

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Мажилисмены от партии AMANAT Нуржан Ашимбетов, Жаркынбек Амантай и Вера Ким посетили Павлодарский машиностроительный завод, входящий в состав ТОО «ERG Service»

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Завод, являющийся частью Евразийской группы, был введён в эксплуатацию в 1955 году. Сегодня он специализируется на производстве металлоконструкций и грузоподъёмного оборудования, включая современную крановую технику.

Руководство предприятия ознакомило депутатов с технологическими процессами, новыми производственными мощностями и современным оборудованием. Было подчёркнуто, что завод соответствует современным стандартам безопасности, а для рабочих созданы комфортные условия труда.

Далее состоялась встреча депутатов с коллективом предприятия, на которой обсуждались вопросы улучшения условий труда и модернизации производства.

– Мы посетили уникальное предприятие, которое является одним из передовых в нашей стране. Этот год объявлен Президентом Годом рабочих профессий, и сегодня здесь мы увидели, что молодёжь получает поддержку не только от руководства предприятий, но и от государства. Молодые специалисты проходят стажировку, а затем становятся полноценными сотрудниками с перспективой карьерного роста. Это пример успешного социального лифта для представителей рабочих профессий, – поделилась Вера Ким.

Нуржан Ашимбетов выступил с предложением предоставлять работникам производства неиспользуемые земельные участки в дачных садоводствах для того, чтобы заводчане могли организовать свой досуг и заниматься земледелием в свободное от работы время.

– Обеспечение условий для рабочих и повышение престижа их профессий – это задача не только предприятий, но и всего государства. Нам необходимо привлекать молодёжь в производственные сферы. Президент не раз подчёркивал, что стране нужны квалифицированные специалисты. Мы должны создавать стимулы и новые возможности для рабочих, включая условия для ведения личных хозяйств, например, предоставление земельных участков для садоводства, – отметил Нуржан Ашимбетов.

 

#мажилис #Павлодар #депутат #регион

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