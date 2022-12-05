Депутаты предлагают поставить крест на программе "Болашак"

По подсчетам депутатов, примерная стоимость одного года обучения одного болашаковца обходится до 35 млн тенге.

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Депутаты Мажилиса в ходе правительственного часа усомнились в целесообразности программы обучения казахстанцев за рубежом. По их данным, на реализацию программы «Болашак» тратятся огромные средства, однако стране все еще не хватает специалистов по ряду отраслей, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«29 лет существует программа «Болашак», на которую тратятся огромные деньги налогоплательщиков. Примерная стоимость одного года обучения одного болашаковца обходится до 35 млн тенге, а специалистов как не хватало, так и не хватает», – констатировала депутат Айгуль Жумабаева.

Депутат напомнила, что «Болашак» – это целевая программа, которая призвана обеспечить экономику высококвалифицированными кадрами, однако в стране остается проблема нехватки высококвалифицированных кадров.

«Осуществлялась ли «Болашаком» подготовка кадров по специальностям, по которым планируется привлекать иностранцев и если да, куда они делись? Если из тысяч болашаковцев не нашлось 200 специалистов и государство опять вынуждено привлекать иностранцев, зарплаты которых будет в разы больше, чем у казахстанцев, может пора ставить вопрос об эффективности и целесообразности этой программы?» – спросила депутат.