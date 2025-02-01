Депутаты рассмотрят законопроект по вопросам гражданской защиты

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Адия Кенжегулова

Бюро Мажилиса под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова сформировало проект повестки предстоящего пленарного заседания.

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

На обсуждение в первом чтении вносятся законодательные поправки по вопросам гражданской защиты. Предлагаемые нормы направлены на повышение социального статуса сотрудников органов гражданской защиты, возврат пожарного контроля при приемке в эксплуатацию объектов массового пребывания людей. Предусматривается также согласование сводного плана модернизации и технического перевооружения опасных производственных объектов и определение норм по обеспечению сейсмической безопасности.

В проект повестки пленарного заседания включен также законопроект о ратификации казахстанско-узбекского межправительственного Соглашения о регулировании деятельности Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия». Документ направлен на расширение сот­рудничества в области поддерж­ки и развития производства и предпринимательства, развитие экспортного потенциала отечест­венных товаров и услуг, а также привлечение инвестиций и в целом на улучшение торгово-экономических отношений с Республикой Узбекистан.

В работу также планируется принять проекты новых законов – «Об искусственном интеллекте», «Об охране почв», законодательные поправки в кодекс «О недрах и недропользовании» по вопросам совершенствования недропользования в сфере углеводородов и урана, а также о режиме казахстанско-узбекской государственной границы.

#мажилис #законопроект #гражданская защита #Бюро

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