Дерзкий разбой оперативно раскрыт в Костанайской области

Как пишет Polisia.kz, неизвестный мужчина, обмотавший лицо шарфом и надевший шапку, угрожал ножом оператору и требовал деньги. Под угрозой женщина передала преступнику 33 тысячи тенге.

Сотрудники полиции в кратчайшие сроки задержали подозреваемого – 41-летнего местного жителя.

«По факту разбоя начато досудебное расследование. В отношении подозреваемого судом санкционирован арест сроком на 2 месяца. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества», – детализировали в правоохранительных органах.