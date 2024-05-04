Дешевые товары из Китая: карагандинка обманула астанчан на 7 млн тенге

В течение года женщина через дропперов размещала объявления в мессенджере WhatsApp и предлагала астанчанам различный товар по оптовым ценам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, диапазон товаров, который она обещала клиентам, был внушительным, от мотоциклов до мелкой посуды. Деньги покупатели перечисляли дропперам, а они переводили их на карту мошеннице.

«Сумма причиненного ущерба составила порядка семи млн тенге. В ходе проведения досудебного расследования, женщина признала свою вину, пояснив, что чужие деньги тратила на свои нужды. Предположительно, по аналогичной схеме было обмануто более 60-ти граждан, но пострадавших может быть гораздо больше. В настоящее время с заявлением в полицию обратились 32 пострадавших», – детализировали в правоохранительных органах.

В полиции добавили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.