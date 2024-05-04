Дешевые товары из Китая: карагандинка обманула астанчан на 7 млн тенге

В течение года женщина через дропперов размещала объявления в мессенджере WhatsApp и предлагала астанчанам различный товар по оптовым ценам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД
Как уточняется, диапазон товаров, который она обещала клиентам, был внушительным, от мотоциклов до мелкой посуды. Деньги покупатели перечисляли дропперам, а они переводили их на карту мошеннице.
«Сумма причиненного ущерба составила порядка семи млн тенге. В ходе проведения досудебного расследования, женщина признала свою вину, пояснив, что чужие деньги тратила на свои нужды. Предположительно, по аналогичной схеме было обмануто более 60-ти граждан, но пострадавших может быть гораздо больше. В настоящее время с заявлением в полицию обратились 32 пострадавших», – детализировали в правоохранительных органах.
В полиции добавили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.