Дешевыми аналогами техники незрячих обеспечивали в Павлодаре

Коррупция
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Тем самым поставщик нанесен ущерб на сумму почти 133 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Фото: Kazpravda.kz

Факты необоснованного завышения стоимости поставляемой продукции для людей с ограниченными возможностями выявлены Агентством по финансовому мониторингу в рамках ОПМ «Қамқор».

Досудебное расследование проведено по факту хищения бюджетных средств в отношении заместителя руководителя ГУ «Управление координации занятости и социальных программ Павлодарской области» и исполнительного директора ТОО «Арт-Class».

Установлено, что управление на основании проведенных государственных закупок заключило ряд договоров с ТОО «Арт-Class» и ООИ «Аюм и Д» на поставку ноутбуков, сотовых телефонов для лиц с ограниченными возможностями с программным обеспечением для незрячих и глухих на общую сумму более 476 млн тенге.

Тем самым поставщиком нанесен ущерб в виде закупки дешевых аналогов, не соответствующих заявленным техническим характеристикам на общую сумму почти 133 млн тенге.

По заключению экспертов характеристики вспомогательных технических средств не соответствовали техническим характеристикам, заявленным в технической спецификации конкурсной документации.

Вместе с тем, в отношении поставщика начато досудебное расследование по легализации незаконно добытых средств путем их конвертирования на счете в банке и предпринимательскую деятельность с извлечением прибыли на сумму более 25 млн тенге.

Судом замруководителя управления занятости признана виновной, ей назначено 9 лет лишения свободы, поставщик признан виновным и приговорен к 7,5 годам лишения свободы. 

Гражданский иск в пользу государства с поставщика в сумме почти 133 млн тенге удовлетворен в полном объеме.

#хищение #инвалиды #техника #госзакупки бюджет

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