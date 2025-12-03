В этом году Казахстан и Европейский союз отмечают 10-летие с момента подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС). Накануне круглой даты в Брюсселе под председательством министра иностранных дел РК Ермека Кошербаева и Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас прошло 22-е заседание Совета сотрудничества «РК – ЕС».

Стороны подвели итоги десятилетия стратегического парт­нерства между Астаной и Брюсселем и обменялись видением его дальнейшего развития.

Как отмечалось на встрече, экономические отношения продолжают оставаться ключевым двигателем сотрудничества. Европейский союз сохраняет статус крупнейшего торгового и инвестиционного партнера Казахстана. В 2024 году взаимный товарооборот достиг почти 50 млрд долларов, а общий приток европейских инвестиций – 200 млрд долларов.

В Казахстане работают свыше 4 тыс. компаний с европейским участием. При этом наша страна выражает готовность к дальнейшей диверсификации торговли, подчеркивая важность расширения доступа отечественной сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС.

Значительное внимание в ходе заседания было уделено Транс­каспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ). Учитывая трансформацию глобальных цепочек поставок, стороны подтвердили стратегическую значимость Среднего коридора как надежного и устойчивого пути между Европой и Азией. Казахстан выразил готовность к углублению взаимодействия с ЕС и региональными партнерами для дальнейшего развития ТМТМ.

Стороны также подтвердили стремление развивать сотрудничество в сфере зеленой и цифровой трансформации, что способствует одновременно модернизации казахстанской экономики и промышленной устойчивости Европы.

Участники заседания также подчеркнули важность межпарламентского взаимодействия, отметив успешное проведение в ноябре в Брюсселе 22-го заседания Комитета парламентского сотрудничества «РК – ЕС».

Особый акцент был сделан на расширении межчеловеческих контактов. Стороны приветствовали начало переговоров по соглашениям об упрощении визового режима ЕС для граждан РК и о реадмиссии (стартовали 2 декабря в Брюсселе). Данный шаг станет значительным вкладом в укрепление гуманитарных связей, расширение возможностей для студентов, ученых и профессионалов, а также повышение мобильности граждан.

По линии межрегионального сотрудничества особо отмечено историческое решение, принятое на первом Саммите «Центральная Азия – ЕС» в Самарканде в апреле 2025 года. По итогам мероприятия указанный формат был официально выведен на уровень стратегического партнерства.

В ходе заседания главы делегаций отметили, что Казахстан и Европейский союз построили зрелое, устойчивое и ориентированное на будущее партнерство. За прошедшие 10 лет СРПС, охватывающее 29 ключевых направлений взаимодействия, доказало свою устойчивость и актуальность, служа надежной основой для сотрудничества и укрепления взаимного доверия.

В завершение встречи Ермек Кошербаев и Кая Каллас подтвердили приверженность обеих сторон дальнейшему укреплению политического диалога, развитию торговли, привлечению инвестиций, повышению региональной взаимосвязанности и углублению взаимодействия в гуманитарной сфере.

В рамках визита в Брюссель глава МИД РК также провел встречу с Европейским комиссаром по международным парт­нерствам Йозефом Сикелой, с которым обсудил вопросы, касающиеся перспектив развития экономического взаимодействия РК и ЕС, а также укрепления межрегионального сотрудничества ЕС и Центральной Азии.

Особое внимание было уделено итогам состоявшихся встреч на высоком уровне в апреле в Самарканде и в ноябре в Ташкенте. Йозеф Сикела проинформировал о ключевых договоренностях, достигнутых в ходе указанных мероприятий, включая запуск новых региональных проектов по развитию логистики, цифровой инфраструктуры и модернизации портовых мощностей и автомобильных дорог вдоль Среднего коридора.

Обсуждались также инициа­тивы, реализация которых будет способствовать развитию мультимодальной логистики, ускорению транспортных потоков и цифровизации процедур вдоль ТМТМ. В частности, речь идет об инвестировании 45 млн евро в модернизацию порта Актау, 150 млн евро – в реконструкцию автомобильных дорог в Казахстане.

Йозеф Сикела подчеркнул, что Евросоюз рассматривает Казахстан в качестве ключевого партнера в обеспечении устойчивой транспортной архитектуры региона.

Ермек Кошербаев также приветствовал итоги недавних экономического и инвестиционного форумов в Узбекистане, отметив, что Казахстан намерен активно участвовать в дальнейшей прак­тической реализации достигнутых договоренностей.

– Мы придаем особое значение дальнейшему расширению сотрудничества с Европейским союзом в сферах критически важных сырьевых материалов, транспорта и логистики, цифровых инноваций, сельского хозяйства, образования и управления водными ресурсами, – отметил министр.

По итогам встречи глава МИД Казахстана и Еврокомиссар подтвердили приверженность дальнейшему укреплению политического диалога, экономического партнерства и взаимной поддерж­ки инициатив, способствующих стабильности и процветанию Центральной Азии и Европы.