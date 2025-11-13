Десятая историческая победа: сборная Казахстана впервые стала чемпионом Азии в блочном луке

Спорт
91
Дана Аменова
специальный корреспондент

На пути к решающему раунду наши спортсмены обыграли сборные Ирака

Фото: НОК

Сборная Казахстана одержала беспрецедентную победу на чемпионате Азии по стрельбе из лука в столице Бангладеша Дакке, впервые в истории завоевав золотую медаль в дисциплине «блочный лук», сообщает Kazpravda.kz

В финальном противостоянии казахстанские лучники одержали победу над сборной Индии со счётом 240:228. За национальную команду выступали Дилмухамет Муса, Бунед Мирзаметов и Андрей Тютюн. На пути к решающему раунду наши спортсмены обыграли сборные Ирака (234:225) в 1/8 финала, Ирана (233:231) в четвертьфинале и Кореи (236:235) в полуфинале.

Напомним, что стрельба из лука входит в число 46 приоритетных видов спорта, последовательно развиваемых в Казахстане. Кроме того, с начала года отечественные спортсмены открывают новые страницы в истории спорта. Так, завоевана первая историческая медаль страны по фехтованию, первая золотая медаль в истории азиатских состязаний в упражнении «конь-голова» по спортивной гимнастике, первый двукратный чемпион мира по художественной гимнастике, первая историческая серебряная медаль среди женщин по дзюдо.

Также казахстанцы заняли первое место в медальном зачете на первом чемпионате мира по боксу под эгидой World Boxing. В копилке спортсменов семь золотых, одна серебряная и две бронзовые медали, неофициальный мировой рекорд в конькобежном спорте на дистанции 100 метров, первое «золото» в шорт-треке на Азиатских зимних играх, «первое золото» в истории фристайл-акробатики на Азиатских зимних играх.

Кроме того, наш атлет стал обладателем Хрустального глобуса по парабиатлону по итогам Кубка мира. Напомним, чемпионат Азии проходит с 9 по 14 ноября и объединяет 207 спортсменов из 29 стран. Для Казахстана нынешний турнир уже вошёл в историю как событие, открывшее новую страницу в развитии отечественной школы стрельбы из лука.

#чемпионат #победа #сборная #Минтуризма #ЧА #блочный лук

